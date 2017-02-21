Home Apple Nuovi iPad Pro, iPhone 7 rosso e SE in arrivo a marzo

Nuovi iPad Pro, iPhone 7 rosso e SE in arrivo a marzo

di Redazione 21/02/2017

Sarà un mese di marzo con novità succulente per Apple: sono attesi nuovi iPad Pro, un iPhone 7 rosso e un iPhone SE con tanta memoria in più. Le indiscrezioni sono del sito giapponese ‘Mac Otakara’, che già in passato ha pubblicato anticipazioni poi confermate ufficialmente dalla ‘Mela morsicata’. Ebbene, tra poche settimane, nel corso di un evento appositamente organizzato per il lancio di tanti nuovi prodotti con i quali l’azienda di Cupertino aggredirà il mercato nei prossimi mesi. Innanzitutto, dovrebbero vedere la luce i nuovi tablet-PC, ossia una nuova generazione di iPad Pro rispettivamente da 7.9", 9.7" e 12.9", ai quali si affiancherà una “misura” inedita, ossia quella da 10.5". Quest’ultimo dispositivo, però, non sarà disponibile prima del mese di maggio e sarà caratterizzato da un design tutto nuovo e che segue la linea del futuro iPhone: niente più cornice e tasto Home direttamente integrato nel display. Sia il modello da 9.7”, sia quello da 12.9” avranno un display True Tone, che rileva la luce circostante e adatta di conseguenza luminosità e colori. Il secondo, avrà anche una fotocamera posteriore da 12 Megapixel. Il modello più piccolo, invece, disporrà di uno Smart Connector, quattro speaker e una fotocamera da 12 Megapixel con flash True Tone. Insomma, tutti i nuovi iPad disporranno di caratteristiche di fascia alta. Nuovi iPhone 7 rosso e SE In contemporanea, nel corso dello stesso evento, Apple dovrebbe annunciare anche un iPhone SE con memoria da ben 128 GB, che si andrà ad aggiungere ai due modelli già esistenti rispettivamente da 16 e 64 GB. E non finisce qui, perché secondo Mac Otakara, ai colori standard, iPhone 7 e iPhone 7 Plus (Jet Black, Nero Opaco, Argento, Oro, Oro Rosa) vedranno affiancare una nuova variazione cromatica, ossia il “rosso vivo”. Ultimo, ma non per ultimo, in arrivo anche la nuova collezione di cinturini Apple Watch per Primavera-Estate.