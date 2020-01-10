Come Scegliere una Macchina Fotografica Istantanea
di Redazione
10/01/2020
Oggigiorno fermare un ricordo in un'immagine fotografica è davvero semplicissimo ed alla portata di chiunque: possiamo fotografare con degli smartphone, con delle fotocamere, con delle microcamere e videocamere grandangolari di piccolissime dimensioni… Tutte queste foto saranno poi archiviate in una delle tante schede di memoria sparse ovunque nelle nostre case, facendoci illudere che siano al sicuro. Ma quanto spesso è successo di averle perse o di aver dimenticato di averle salvate sull’hard disk? Nell’era della digitalizzazione sempre meno persone scelgono di stampare le foto e creare degli album ricordo da sfogliare, anche se apprezzano le foto stampate. Questo perché selezionare le foto da stampare e portarle dal fotografo, diventa un processo macchinoso. Ma per le foto speciali che si vogliono appendere o conservare in un album c’è un’altra soluzione: le macchine fotografiche istantanee che stampano le foto appena scattate!
Perchè Scegliere una Macchina Fotografica Istantanea?Per quanto siano utili e pratiche con le schede di memoria non si hanno sempre le foto a portata di mano, e se non si è ben organizzati il rischio è che vadano perse in un cassetto della scrivania. Per conservare le foto per sempre è sicuramente più bello stamparle e conservarle in un album. Ma come risparmiare tempo ed evitare di selezionare le foto e portarle dal fotografo per la stampa? La soluzione migliore è optare per una macchina fotografica istantanea che permette di stampare solo la foto che ci interessa e di vivere il ricordo nel momento stesso in cui viene vissuto e, magari, di regalare in quel preciso momento la foto che ci ha appena immortalato sorridenti.
Come Scegliere una Macchina Fotografica Istantanea?Per fare un acquisto intelligente è consigliato conoscere almeno qualche caratteristica tecnica. Sul mercato sono presenti alcuni marchi sinonimo di garanzia, che producono ottime macchine istantanee. Tra le migliori marche di macchine fotografiche istantanee la Polaroid che riprende il design della classica Polaroid, la Fuji Instanx di Fujifilm e le Lomo' Instant di Lompography. La differenza principale e quindi la prima caratteristica da valutare è la pellicola che viene utilizzata dalla macchina, come ad esempio la Polaroid che stampa su una carta dalla resa vintage, ma dal prezzo decisamente elevato e dal tempo di stampa abbastanza lungo. Il secondo aspetto da valutare è quello se scegliere una macchina fotografica istantanea analogica o digitale: nel primo caso, la foto viene stampata appena dopo lo scatto, nel secondo caso, invece, viene fornita la possibilità di scegliere quale tra i diversi scatti fatti poter stampare, e questo potrebbe essere decisamente un vantaggio. Scegliere una macchina fotografica istantanea tra tutte quelle proposte e presenti sul mercato può essere davvero un'impresa da titani, ma non lo è se si ha ben in mente quali possano essere le marche migliori. Una macchina fotografica istantanea è molto più semplice di una comune macchina fotografica digitale in quanto occorre solo scattare e stampare. Tra le migliori istantanee attualmente sul mercato ci sono le Fujifilm Instanx e la Polaroid Snap. Attenzione però perché il formato di stampa non è quello a cui siamo abituati, 10x15, ma molto più piccolo. Questa dimensione, tuttavia, non implica sulla qualità che rimane comunque molto alta. I fattori da valutare per l'acquisto di una macchina fotografica istantanea non sono molti e questo rende molto più semplice l'acquisto, soprattutto se si usufruisce di una qualche offerta o sconto online.
