Stampa foto online: sconti e idee regalo personalizzate
di Redazione
06/07/2017
Con l’avvento delle macchine fotografiche digitali e gli smartphone di nuova generazione, le foto debordano su computer e dispositivi mobili. A differenza di qualche anno fa, quando per rivedere uno scatto dovevamo attendere lo sviluppo del rullino, ora abbiamo la possibilità di immortalare momenti indimenticabili praticamente 24 ore su 24 e di rivederli in qualsiasi istante grazie a display sempre più grandi e in alta risoluzione. Il fascino della stampa, però, è sempre vivo e vegeto e anche se abbiamo Giga e Giga di foto, ce ne saranno sicuramente degne di essere riportate su carta fotografica o qualsiasi altra superficie stampabile. Oltre alla classica fotografia, infatti, oggi è possibile avere maglie e gadget personalizzati con un’immagine scattata con digicam o smartphone. Con una foto, infatti, possiamo realizzare un regalo personalizzato che rappresenterà un ricordo indelebile per la persona lo riceverà. Servizi come quello offerto da 12print, offre una vasta gamma di soluzioni: dalla classica stampa delle fotografie, alla realizzazione di album, poster, biglietti per bomboniere, portagioie, scatole di latta, cover di telefonini, cuscini, parasole, tazze in ceramica, tela e tanto altro ancora. Tra le idee regalo più originali, vi è la possibilità di realizzare un foto puzzle con un’immagine personale. La realizzazione è molto semplice: dopo aver fornito lo scatto desiderato, è possibile scegliere tramite il servizio online il formato del puzzle e il gioco è fatto. In home page, si trovano in evidenza le promozioni del momento, che ogni mese consentono ai clienti del servizio di risparmiare fino al 70% sul prezzo di listino. Particolare attenzione, è dedicata ai fotolibri, per i quali 12print mette a disposizione ben 50 modelli differenti: basta scegliere quello che fa al caso proprio, inviare le foto e poi si riceverà tutto comodamente a casa. E non è tutto, perché il servizio è garantito made in Italy con l’opzione soddisfatti o ristampati: se il fotolibro non sarà di qualità, potrete richiederne una nuova copia. Insomma, il servizio punta tutto su qualità e cortesia ed offre anche un numero verde per l’assistenza gratuita. Ancora non vi fidate? Cliccate in alto a destra su PROVACI GRATIS e avrete la possibilità di stampare a costo zero fino a 25 fotografie, in modo da saggiare la qualità di 12print. L’utilizzo del servizio richiede una registrazione totalmente gratuita e iscrivendosi anche alla newsletter fornendo l’indirizzo email, si potranno ricevere direttamente nella propria casella di posta, tutte le promozioni che vengono lanciate a cadenza periodica.
Articolo Precedente
Telefonino senza batteria: cattura energia dall'ambiente
Articolo Successivo
Cuffie per PC (ma non solo): anche l'orecchio vuole la sua parte