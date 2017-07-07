Telefonino senza batteria: cattura energia dall'ambiente
di Redazione
07/07/2017
Come convoglia l'energia il telefonino senza batteriaTramite un’apposita antenna, i movimenti vengono convertiti in segnali radio. In pratica, quando si è in conversazione avviene la codifica delle vibrazioni in onde radio, mentre quando si è in ascolto, tramite un apposito pulsante, si passa dalla modalità “trasmissione” appunto ad “ascolto” trasformando le vibrazioni in suoni. L’energia necessaria per le altre funzioni, comunque molto limitata, viene ricavata dalle onde radio emesse da un trasmettitore e dalla luce, convogliata tramite piccolissime celle solari. https://www.youtube.com/watch?v=bZwY3UIuAg8
Articolo Precedente
Microsoft licenzia circa il 10% dei dipendenti: ecco perché
Articolo Successivo
Stampa foto online: sconti e idee regalo personalizzate
Articoli Correlati
Oppo X 2021: Recensione
08/06/2022
Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli
11/12/2020
Come Scegliere un Tablet per Bambini?
22/01/2020