Cuffie per PC (ma non solo): anche l'orecchio vuole la sua parte

In molti sottovalutano l’importanza della qualità dellequando si deve ascoltare musica, allo stereo al PC o perché no in TV, o se si è videogamer incalliti. Anche l’orecchio vuole la sua parte e se si cerca un’esperienza ottimale, occorre affidarsi a prodotti professionali e che garantiscono la qualità del sonoro. In questo senso, la tecnologia ha fatto passi da gigante negli ultimi anni e ora si possono trovare in commercio tantissimi modelli di cuffie, per gli usi più disparati. Ci sono cuffie On-Ear e Over-Ear, auricolari e versioni In-Ear e anche dispositivi wireless, in grado di collegarsi a computer e nuove smart TV senza fili. Insomma, ce n’è per tutti i gusti e per tutte le necessità, ma prima di acquistare una nuova cuffia, occorre avere chiare le idee. Innanzitutto si deve tenere in considerazione il budget a disposizione e poi l’uso che se ne vuole fare: se serve un dispositivo solo per i videogame, è opportuno optare per un tipo particolare di cuffia, mentre se servirà solo ed esclusivamente per la musica è meglio pensare ad altro. E c’è anche chi cerca una cuffia adattabile ad ogni uso, ragion per cui è bene che si orienti verso un modello versatile. Chi invece ascolta musica quando fa sport, deve inevitabilmente pensare ad un paio di auricolari, che rappresentano la soluzione più comoda e meno ingombrante in assoluto.. Tra le ultime novità ci sono dispositivi che rappresentano un ottimo compromesso tra prezzo e caratteristiche, come le cuffie wireless che si possono collegare tramite Bluetooth o NFC. Oltre ad utilizzare materiali di qualità, AKG realizza modelli comodi e che non creano disagi a chi lavora, gioca o ascolta musica indossando gli occhiali. Chi è allergico alle cuffie, invece, troverà comunque una vasta gamma di auricolari: non mancano i modelli eleganti e quelli “sportivi”, adatti a chi deve farne principalmente un uso outdoor.