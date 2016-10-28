LG Ultrafine, nuovi monitor 4K e 5K pensati per Mac
di Redazione
28/10/2016
Con un comunicato sul suo blog ufficiale, la società sudcoreana LG ha annunciato l’arrivo di due nuovi monitor realizzati in collaborazione con Apple. Pensati per essere utilizzati in combinazione con i nuovi MacBook Pro Apple da 13 e 15 pollici (recentemente presentati dalla società di Cupertino), sono due monitor dalle caratteristiche interessanti, in quanto dotati rispettivamente di risoluzione 4K e 5K.
LG: arrivano i nuovi monitor 4K e 5K - le caratteristiche principaliI modelli presentati sono chiamati LG Ultrafine 5K e l’LG UltraFine 4K . Oltre a variare per la risoluzione, cambiano anche le dimensioni, in quanto sono rispettivamente due monitor da 27 e 21,5 pollici. Il primo monitor, chiamato LG Ultrafine 5K, presenta una risoluzione 5120 x 2880 pixel con un valore di 218pp. Come LG sottolinea nel suo comunicato ufficiale, si tratta del primo display 5K che offre la tecnologia Thunderbolt 3. Il monitor è pensato per un utilizzo combinato assieme al nuovo MacBook Pro e, proprio per questo motivo, la porta USB del display è in grado di trasferire il segnale video, l’audio, i dati e, al tempo stesso, effettuare la ricarica del MacBook Pro collegato. Il secondo monitor, l'LG UltraFine 4K ha invece un display 4K con risoluzione 4096 x 2304 pixel. La tecnologia è di tipo IPS e presenta il classico connettore USB Type C.
LG Ultrafine 5K e LG UltraFine 4K - arrivo sul mercato e relativi prezziPer quanto riguarda prezzi e disponibilità il monitor LG UltraFine 4K sarà disponibile a partire da novembre 2016, mentre LG UltraFine 5K uscirà entro la fine dell'anno, presumibilmente all’inizio di dicembre 2016. Inizialmente previsti in consegna per il mercato degli Stati Uniti, il primo modello è già stato inserito nel listino prezzi italiano di Apple, dove viene indicato un costo di 749€. Per quanto riguarda invece il monitor 5K chiaramente i prezzi si fanno molto più elevati. Le prime informazioni, divulgate sullo store Apple statunitense, indicano un periodo d'uscita verso dicembre oltre che un prezzo in dollari di 1299,95.
