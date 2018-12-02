L’importanza dei play Spotify italiani per avere successo
02/12/2018
In pochi sono a conoscenza del fatto che l’applicazione Spotify, sia in realtà multi tasking. Cosa intendiamo? Che oltre a fornire agli utenti un servizio ottimale di streaming musicale, gode di funzionalità peculiari e tutte nell’interesse del soggetto che la usa. Partiamo però col dire che il successo della piattaforma arriva grazie alla musica offerta in un contesto in cui, vuoi da computer, vuoi da Smartphone, e così via, la gente pretende di avere a disposizione i brani del cuore. Avere un profilo Spotify vuol dire rimanere in collegamento con le canzoni che si prediligono, ma se siamo artisti, cantanti dilettanti, la piattaforma può assumere un valore ulteriore. Per chi non avesse mai sentito parlare di acquisto play, si tratta di incentivare la propria visibilità tra gli utenti.
Come funzionano i play di spotifyRiuscire a raggiungere play Spotify italiani è già un passo avanti, vuol dire che il nostro brano caricato in piattaforma sta passando di playlist in playlist, e circola così la reputazione del nostro lavoro. Bisogna in tal verso considerare degli aspetti importanti, ovvero che, una volta raggiunto un discreto numero di play (circa un migliaio) la nostra vita finanziaria e artistica potrebbe ricevere quella svolta tanto attesa. Abbiamo parlato di play italiani, perché, come per ogni cosa, anche in questo caso non bisogna avere fretta di diventare famosi in tutto il mondo presto e subito. Anzi, la calma è tutto ciò che occorre in un prima fase: poco, e lentamente, per prendere il volo poi al momento giusto. Il fatto è che spesso l’impresa di raggiungere un determinato numero di play può apparire più difficile del previsto, e se il desiderio di sfondare è alto, in molti tendono a scoraggiarsi. In tal verso ci si potrebbe affidare a dei servizi appositi che permettono di raggiungere una buona dose di popolarità all’interno di una piattaforma che faccia riferimento, almeno inizialmente, solo ai connazionali. In questo modo il video, se di base sa già suscitare interesse, farà il giro di ampi consensi tra altri potenziali ascoltatori
Cosa aspettarsi da un servizio di play SpotifyOvviamente per i più scettici sorge spontanea la domanda del cosa aspettarsi da un servizio di play Spotify. Sicuramente in primis, una costanza nella diffusione della propria traccia, in virtù anche di utenti (su se internazionale) reali e italiani che garantiscono un play a 360 gradi. Affidarsi ad un servizio play vuol dire avere a disposizione la garanzia del risultato, che consentirà di raggiungere lo scopo prefissato, nel giro di una manciata di tempo. E per ciò che concerne la tempistica, dopo aver acquistato il servizio, esso rientrerà in pochi giorni nella piena disposizione dell’artista che intende prendere il volo. Certo, perché il servizio viene fornito agli utenti interessati nel più breve tempo possibile, garantendo non solo la buona riuscita dello stesso, ma anche un raggiungimento celere degli obiettivi prefissati. Una precisazione però va fatta: non è detto che per ogni play italiani ci sia un corrispettivo listner. Questo perché è normale che le persone tendano a riprodurre più volte il medesimo brano: in tal caso, il numero dei play è sempre garantito.
