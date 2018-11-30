Come promuovere un sito di e-commerce
di Redazione
30/11/2018
Una volta creato, un sito di e-commerce necessita di essere ben avviato e pubblicizzato al meglio, per evitare che cada nel dimenticatoio e che tutto il lavoro svolto per crearlo vada perso. Il web marketing è sicuramente la strada da seguire, nonostante la fitta competizione rappresentata da migliaia di siti che concorrono verso la stessa finalità. Per arrivare a ottimi risultati, però, bisogna necessariamente servirsi di diversi metodi e piattaforme per promuovere un sito di e-commerce.
Sfruttare la fitta rete dei social per promuovere il proprio sito di e-commerceIl primo passo da compiere per la promozione del proprio sito di e-commerce (e, in generale, di qualsiasi sito) è sfruttare al meglio la fitta rete caratterizzata dai social. Facebook, Twitter, Youtube e Instagram caratterizzano i social in cui è molto più immediata la pubblicizzazione del proprio prodotto e sito. Da una semplice pagina Facebook ben gestita alla gestione impeccabile del proprio account Instagram, passando per la promozione del sito attraverso canali Youtube o post su Twitter, tutto è efficace al fine di promuovere il proprio sito. Ovviamente, ciò porta a un utilizzo mirato e preciso delle piattaforme di riferimento: non bisogna essere esperti nella comunicazione, ma allo stesso modo avere numeri bassi di seguaci o like non sposterà più di tanto l'asticella.
Posizionamento nei motori di ricerca tramite SEOCome insegna l'esperto SEO Stefano Quitadamo, uno dei metodi più importanti per pubblicizzare il proprio sito di e-commerce è quello di renderlo quanto più possibile visibile sui motori di ricerca. Non è una sola questione di numeri o di opportunità su Google: molto semplicemente, se il proprio sito di e-commerce è in prima pagina o appare tra i primi risultati su un motore di ricerca, è molto più semplice che un qualsiasi utente acquisti all'interno di questo sito stesso. La SEO viene in soccorso in tal senso: parole chiave, descrizioni mirate, cura del proprio sito e delle pagine che contiene sono tutti parametri da prendere in considerazione. Mettendosi nei panni del compratore e mai nei propri, la SEO è fondamentale per pubblicizzare il proprio sito e andare incontro a qualsiasi esigenza di un utente.
Utilizzo di Facebook Advertising e Google My BusinessDue vetrine fondamentali per la pubblicizzazione del proprio sito di e-commerce sono Facebook Advertising e Google My Business. Per il primo il meccanismo è molto semplice: pagando un prezzo che viene stabilito in base al tipo di inserzione realizzata, si può promuovere il proprio sito o prodotto in base a diversi standard. Fascia di età, luogo di riferimento, categorie e interessi e molto altro ancora. Pagare per un'inserzione non assicura la vendita diretta: bisogna essere furbi nell'accattivare e nell'andare sempre incontro alle determinate esigenze del pubblico del social network. Diverso è il discorso di Google My Business: si tratta di una vetrina molto importante all'interno della quale il proprio sito di e-commerce viene posizionato in base alla categoria di prodotti e altro ancora. Come una sorta di Pagine Gialle, gli utenti ricercano i siti in base alle loro preferenze e in base ai propri interessi. Entrare all'interno del portale è semplice, grazie a un apposito modulo da compilare.
Guest Post, recensioni e utilizzo di influencerUltimo passo che può servire molto a chi gestisce un sito di e-commerce è rappresentato dall'utilizzo di Guest Post, recensioni e influencer. Il "post ospite" (che sia o meno scritto dal gestore del sito stesso) offre tanta visibilità a un prodotto o al sito in sè per sè, se pubblicato su un altro sito (in particolar modo se i settori di riferimento sono simili o affini). Grazie al reindirizzo offerto da un link, per gli utenti - se interessati - sarà molto semplice giungere al proprio sito di e-commerce. Le recensioni e gli influencer offrono, invece, una promozione differente: maggiori saranno le recensioni positive, più sarà semplice convincere un determinato utente a scegliere il prodotto che si sta pubblicizzando. Qualora si abbia la possibilità di intervistare o convincere un influencer a pubblicizzare il proprio sito di e-commerce, si compie un grande passo avanti verso la promozione del proprio sito.
