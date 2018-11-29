Perché ascoltare la musica? Ecco tutti i vantaggi chiusi in una sola emozione
di Redazione
29/11/2018
Gli amanti della musica sanno bene quale sia il valore di questo strumento, tanto importante da riempire le nostre vite emozionandoci e suscitando in noi sensazioni bellissime. La musica è vita, dà la possibilità di rifugiarsi dalla monotonia di tutti i giorni ed è un soave richiamo per le nostre orecchie. Ecco dunque che ascoltare la musica in termini di qualità deve essere un diritto di ogni persona. Ma come si fa per riprodurre una playlist qualitativamente ad hoc? Certo, i più semplici strumenti di ascolto si fondano su un telefono e un paio di cuffie, ma per un’esperienza di gran lunga emozionante quello che serve è sicuramente un mezzo professionale, come ad esempio le casse acustiche amplificate
Quante emozioni trasmette ascoltare la musicaLa musica ha molto da offrire in particolar modo su quelle che sono le emozioni che ci trasmette. E proprio da qui si dovrebbe partire per scegliere un mezzo attraverso cui poter godere a pieno merito di questo modo di emozionarci: ovvero scegliere come migliorare la riproduzione musicale, per imparare ad ascoltare e non semplicemente a sentire. Bisogna cogliere ogni minima nota, pur di fare la differenza quando l’emozione sale con la musica. Perché il ritmo scorre nelle vene. Ascoltare la musica nel migliore dei modi vuol dire convertirsi al pianeta dell’HIFI (High Fidelity, alta fedeltà) imparando a distinguere tutti quelli che sono gli elementi che lo costituiscono. Non a caso la traduzione di Hugh Fidelity è proprio alta fedeltà, ossia capacità di un impianto sonoro di trasmettere emozioni.
Anche l’ambiente influisce sul come ascoltare la musicaAffinché la musica sia riprodotta nella sua naturale interezza si deve sapere anche distinguere l’ambiente di destinazione, ovvero il posto o la stanza in cui ascolteremo le canzoni del cuore. Capire il posto è importante perché esso influisce sulla scelta degli strumenti che andranno a completare il nostro impianto. Un impianto che in un secondo momento diverrà un complemento d’arredo preesistente che si ripercuote su tutto l’aspetto della casa. Per ora è importante che ogni impianto cambia in base alle dimensioni della stanza, non solo si sceglieranno di materiale differente ma anche di portata differente. Questo al fine di giungere alla riproduzione del suono che desideriamo.
Gli altoparlanti: ascoltare la musica ha tutto un altro saporeL’ultima cosa da fare dopo aver stabilito in che stanza creare l’impianto è la scelta degli altoparlanti o anche dette casse acustiche. Il mercato ne offre di diversi modelli, dimensioni, tipologie o forme e si può trovare così quello che più si adatta alle nostre esigenze. Certo anche in questa situazione, la componente soggettiva è importante, così come sono importanti le preferenze e i gusti musicali: se infatti amiamo musica soft dovremmo scegliere modelli che riescono ad addolcire ed enfatizzare i bassi. Quindi a seconda del genere musicale preferito, avremo un altoparlante più o meno adatto. Ecco quindi quali sono i passi più importanti da fare per imparare ad ascoltare la musica e non a sentirla semplicemente come abbiamo fatto sino ad ora.
