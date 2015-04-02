Home hi-tech Samsung Radiant 360 R7 l'altoparlante a 360°

02/04/2015

Durante l'International Consumer Electronics Show di Shanghai, nell'area dedicata a Samsung, ha fatto la sua apparizione un oggetto entrato immediatamente nella lista dei desideri di molti. Si tratta di Radiant 360 R7, uno speaker omnidireazionale, portatile, wireless, che si interfaccia con un gran numero di dispositivi, purché supportino la nuova tecnologia Samsung Ring Radiation. Questa tecnologia permette a Radiant 360 R7 di diffondere il suono emesso, in tutte le direzioni. Inoltre, in combinazione con l'applicazione Multiroom dedicata, Radiant 360 R7 si interfaccerà con tutti i dispositivi compatibili presenti in casa, in qualunque stanza essi siano posti. Se possedete una Smart TV oppure un sistema audio Soundbar di Samsung, farete di sicuro un'ottima, e nuova, esperienza audio. Radiant 360 R7 sarà disponibile sul mercato entro la fine di Aprile al costo di $500