Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Samsung Radiant 360 R7 l'altoparlante a 360°

Redazione Avatar

di Redazione

02/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
Samsung Radiant 360 R7 l'altoparlante a 360°
Durante l'International Consumer Electronics Show di Shanghai, nell'area dedicata a Samsung, ha fatto la sua apparizione un oggetto entrato immediatamente nella lista dei desideri di molti. Si tratta di Radiant 360 R7, uno speaker omnidireazionale, portatile, wireless, che si interfaccia con un gran numero di dispositivi, purché supportino la nuova tecnologia Samsung Ring Radiation. Questa tecnologia permette a Radiant 360 R7 di diffondere il suono emesso, in tutte le direzioni. Inoltre, in combinazione con l'applicazione Multiroom dedicata, Radiant 360 R7 si interfaccerà con tutti i dispositivi compatibili presenti in casa, in qualunque stanza essi siano posti. Se possedete una Smart TV oppure un sistema audio Soundbar di Samsung, farete di sicuro un'ottima, e nuova, esperienza audio. Radiant 360 R7 sarà disponibile sul mercato entro la fine di Aprile al costo di $500
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Linkedin compra Refresh: più preparati agli incontri professionali

Articolo Successivo

Facebook indagata da 6 paesi europei privacy sotto accusa

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Stampante Inkjet o Laser: quale scegliere tra le due?

Stampante Inkjet o Laser: quale scegliere tra le due?

03/12/2018

L’importanza dei play Spotify italiani per avere successo

L’importanza dei play Spotify italiani per avere successo

02/12/2018

Mondiali Russia 2018: da Euronics

Mondiali Russia 2018: da Euronics "sconti in campo" fino al 27 giugno

14/06/2018