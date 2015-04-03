"La passione comune per trovare approfondimenti che consentono ai professionisti di essere ancora più produttivi è ciò che ci rende così felici di unirci a LinkedIn. Inoltre LinkedIn ci offre l'opportunità di condividere le nostre idee con più di 347 milioni di professionisti in tutto il mondo".

, il social network “specializzato” nei rapporti di lavoro, acquisisce la startupe punta ad una migliore preparazione dei propri utenti prima degli incontri professionali. Una vera e propria rivoluzione, per Linkedin che in un momento particolarmente delicato per il mercato del lavoro, potrà dare a tanti una grossa mano. Refresh.io è stata fondata nel 2011 e si basa su un’app distribuita gratuitamente per sistemi iOS, tramite la quale è possibile recuperare informazioni sulle persone con le quali ci si sta per incontrare per motivi lavorativi. Subito dopo il cambio di proprietà, Refresh ha smesso di accettare nuove iscrizioni ed entro il 15 aprile cesserà letteralmente di esistere per essere inglobata da Linkedin. Ovviamente, è ancora presto per capire come il social network sfrutterà in dettaglio team e conoscenze di Refresh, ma quel che è certo è che si cercherà di migliorare innanzitutto il rapporto tra chi sceglie questo canale per cercare e offrire lavoro. Un portavoce di Linkedin, infatti, ha ammesso a Business Insider che i tecnici stanno lavorando per l’integrazione con Refresh in un prossimo update del social network e dei suoi servizi. Secondo alcune indiscrezioni riportate da ‘Downloadblog’, la fusione ideale potrebbe avvenire nella funzione ‘Connected’, ossia dove vengono visualizzati gli aggiornamenti più importanti di ciascun iscritto, come il cambio di lavoro, compleanni, anniversari e citazioni. Dal punto di vista economico, ancora si sa ben poco sull’operazione, ma 12 dei 13 dipendenti di Refresh sono già sicuri di unirsi molto presto al team Linkedin. Intanto, l’acquisizione è stata commentata così da Bhavin Shah, fondatore di Refresh: