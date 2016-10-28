MacBook Pro 13 e 15: caratteristiche e prezzi in Italia
di Redazione
28/10/2016
I nuovi MacBook Pro da 13 e 15 pollici sono stati presentati ieri nel corso dell’evento Apple “Hello again”. Il più sottile e leggero MacBook Pro di sempre, presenta una sostanziale novità rispetto alle precedenti generazioni. Si tratta del display Multi-Touch Retina chiamato Touch Bar, che sostituisce la tradizionale fila di tasti funzione. Insomma, la casa di Cupertino ha deciso di fare le cose in grande e per la sua nuova generazione di laptop ha scelto un display Retina più luminoso rispetto al passato, un Touch ID, una tastiera maggiormente reattiva e un trackpad Force Touch che ha ora a disposizione uno spazio più ampio del 46% nella versione da 13 polli e del 50% in quella da 15 pollici. Per garantire una migliore resa acustica, i nuovi MacBook Pro sono dotati di un sistema audio a doppio range dinamico. Nel cuore del nuovo portatile Apple pulsano processori quad-core e dual-core di sesta generazione. Le prestazioni video sono superiori di oltre due volte rispetto ai precedenti prodotti e sono a disposizione ben quattro porte Thunderbolt 3. La Touch Bar che sostituisce i tasti funzione si adatta a seconda che si utilizzi il sistema operativo o le singole app. Il corpo unibody è stato realizzato con un design totalmente nuovo e in metallo. Il risultato è un notebook sottile, leggero, ma al contempo solido. Con 14,9 millimetri, il MacBook Pro 13” è più sottile del 17% rispetto al precedente, ha il 23% di volume in meno rispetto alla generazione precedente e pesa 200 grammi in meno. Il MacBook Pro 15", invece, con 15,5 millimetri di spessore, è più sottile del 14% rispetto “all’antenato”, con -20% di volume e oltre 200 grammi di peso in meno. Grazie al Touch ID, caratteristiche che gli utenti Apple ormai conoscono bene tramite iPhone e iPad, consente di bloccare e sbloccare rapidamente grazie all’impronta digitale il nuovo MacBook Pro, passare da un account all’altor e fare acquisti tramite Apple Pay. Il display, invece, offre il 67% di luminosità e contrasto in più rispetto al passato. Inoltre, grazie alle nuove tecnologie per il risparmio energetico, consuma il 30% di energia in meno. I processori scelti sono gli Intel di sesta generazione: dual-core Core i5 con eDRAM, dual-core Core i7 con eDRAM e quad-core Core i7.
MacBook Pro in Italia: i prezzi- MacBook Pro 13” parte con processore dual-core Intel Core i5 a 2.0 GHz, velocità Turbo Boost fino a 3.1 GHz, 8 GB di memoria e 256 GB di spazio di archiviazione è disponibile da oggi, 28 ottobre al prezzo di da 1.749 euro. - MacBook Pro 13” con Touch Bar e sensore Touch ID, processore dual-core Intel Core i5 a 2.9 GHz con velocità Turbo Boost fino a 3.3 GHz, 8 GB di memoria Ram e 256 GB di storage flash, sarà disponibile entro 2-3 settimane al prezzo di 2.099 euro. - MacBook Pro 15” con Touch Bar e sensore Touch ID, processore quad-core Intel Core i7 a 2.6 GHz con velocità Turbo Boost fino a 3.5 GHz, 16 GB di memoria Ram e 256 GB di spazio di archiviazione, sarà disponibile entro due-tre settimane al prezzo di 2.799 euro. https://www.youtube.com/watch?v=4BkskUE8_hA
Articolo Precedente
LG Ultrafine, nuovi monitor 4K e 5K pensati per Mac