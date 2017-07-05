Samsung Galaxy Note 8 più vicino: ecco come sarà
di Redazione
05/07/2017
Samsung Galaxy Note 8: componenti topIl prezzo del Samsung Galaxy Note 8 sarà giustificato dall’utilizzo di componenti top, ossia un display da 6,3 pollici di tipo AMOLED con aspect ratio di 18.5:9 e risoluzione WQHD+. Il processore sarà con ogni probabilità l'ultimo nato di casa Qualcomm, lo Snapdragon 835, ma sul mercato USA potrebbe comparire con il successivo 836. In Europa, invece, il chip dovrebbe essere un SoC Samsung Exynos 8895, corredato da 6 GB di RAM e spazio di archiviazione da 64 o 128 GB espansibile con microSD da massimo 256 GB. Doppia la fotocamera posteriore da 12 Megapixel ciascuna, con stabilizzatore ottico indipendente. La batteria, infine, dovrebbe garantire un giorno intero di autonomia almeno. A livello software, non mancherà l’assistente vocale Bixby, per l’occasione aggiornato alla versione 2.0, ma per l’italiano bisognerà ancora attendere. Il sistema operativo di fabbrica sarà Android Nougat 7.1.1, mentre per quel che riguarda il lettore di impronte digitali, è stata rinviata l’integrazione nel display: sarà ancora una volta nella parte posteriore.
