Samsung Galaxy Note 8 più vicino: ecco come sarà

05/07/2017

Samsung Galaxy Note 8 vedrà presto la luce e avrà lo scopo di far dimenticare i problemi che la casa coreana ha avuto con il Note 7. L’ultimo phablet è stato ritirato a livello mondiale per via di incendi ed esplosioni causati dalle batterie. Entro la fine di agosto, con ogni probabilità il giorno prescelto sarà il 23, sarà mostrato il Galaxy Note 8, ossia quello che passerà alla storia come il phablet più costoso di sempre. Sarà dotato di hardware e software di primissimo ordine, per questo costerà circa 1.000 dollari negli USA, mentre in Europa il costo sarà intorno ai 1.000 euro. Al nuovo Note 8 sarà affiancata la versione 8+, che avrà un display leggermente più grande e punterà molto sulla S Pen, che per l’occasione sarà appositamente migliorata.

Samsung Galaxy Note 8: componenti top

Il prezzo del Samsung Galaxy Note 8 sarà giustificato dall’utilizzo di componenti top, ossia un display da 6,3 pollici di tipo AMOLED con aspect ratio di 18.5:9 e risoluzione WQHD+. Il processore sarà con ogni probabilità l'ultimo nato di casa Qualcomm, lo Snapdragon 835, ma sul mercato USA potrebbe comparire con il successivo 836. In Europa, invece, il chip dovrebbe essere un SoC Samsung Exynos 8895, corredato da 6 GB di RAM e spazio di archiviazione da 64 o 128 GB espansibile con microSD da massimo 256 GB. Doppia la fotocamera posteriore da 12 Megapixel ciascuna, con stabilizzatore ottico indipendente. La batteria, infine, dovrebbe garantire un giorno intero di autonomia almeno. A livello software, non mancherà l’assistente vocale Bixby, per l’occasione aggiornato alla versione 2.0, ma per l’italiano bisognerà ancora attendere. Il sistema operativo di fabbrica sarà Android Nougat 7.1.1, mentre per quel che riguarda il lettore di impronte digitali, è stata rinviata l’integrazione nel display: sarà ancora una volta nella parte posteriore.
