Facebook ti aiuta a trovare WiFi gratuiti in Italia e all'estero
di Redazione
04/07/2017
Facebook ti aiuta a scovare connessioni WiFi gratuite in Italia e all’estero. Il social network di Mark Zuckerberg ha infatti reso disponibile in tutto il mondo, quindi Italia inclusa, il servizio Find Wifi. Se non riuscite ad esempio a connettervi ad un hotspot tra quelli disponibili in esercizi commerciali e altri luoghi pubblici, accorre in vostro aiuto proprio Facebook. Il servizio, di aggiunge a quelli già offerti dall’azienda di Menlo Park, che mira sempre di più a tenere incollati i possessori di tablet e smartphone davanti ai propri applicativi. Grazie a questa nuova funzione, inoltre, bar, negozi e quant’altro, potranno pubblicizzare tramite Facebooka la disponibilità di un accesso gratuito e senza fili ad Internet. In questo modo, dovunque ci si trovi, sapremo sempre quale sarà la connessione Wifi gratuita più vicina alla nostra posizione.
Facebook Find WiFi: come funzionaUn servizio che si può utilizzare in vacanza o anche durante un viaggio di lavoro. Chi dispone di un iPhone o un iPad, ma la procedura è analoga anche per i dispositivi Android, non dovrà fare altro che aprire innanzitutto l’app di Facebook. A questo punto, basta tappare il tasto Altro in basso a destra (l’icona con le tre linee blu) e scorrere l’elenco fino alla voce Find WiFi o Trova WiFi e selezionarlo. Se la funzionalità non vi apparisse in automatico, assicuratevi che la vostra versione di Facebook sia aggiornata, altrimenti scaricate l’ultima versione. Inoltre, per poterla utilizzare, la nuova funzione richiede l’attivazione dei servizi sulla posizione. Andate in Impostazioni, poi Privacy infine Localizzazione.
