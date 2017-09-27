Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Twitter raddoppia: da 140 a 280 caratteri

Redazione Avatar

di Redazione

27/09/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Twitter raddoppia: da 140 a 280 caratteri
Twitter non lascia, anzi raddoppia. Il microblogging numero uno al mondo, ormai strumento indispensabile per aziende e agenzie di stampa, ha deciso di raddoppiare il numero di caratteri massimi per i tweet: si passa dagli attuali 140 a 280. La nuova veste è già in fase di test presso un numero ristretto di utenti, poi si passerà ufficialmente al roll out di massa. La novità, spiegano dal quartier generale di San Francisco, non interesserà i tweet in lingua cinese, giapponese e coreano: l’utilizzo degli ideogrammi, infatti, fa sì che i messaggi contengano già il doppio delle informazioni rispetto ai cinguetti alfanumerici. Basta pensare, ad esempio, che il 9% dei tweet in inglese è inferiore a 140 caratteri, mentre la percentuale scende allo 0,4% per il giapponese. Ad annunciare pubblicamente la novità, è stato il fondatore e CEO di Twitter, Jack Dorsey: “È un piccolo cambiamento, ma una grande mossa per noi. 140 caratteri era una scelta basata sul limite dei 160 caratteri degli sms. Siamo felici di come il nostro team abbia risolto un problema che a volte gli utenti hanno nel twittare. Al tempo stesso mantenendo brevità, velocità ed essenza del nostro servizio”, sottolinea. Ora, bisognerà vedere come accoglieranno la novità gli utenti: se da un lato è vero che in molti auspicavano da tempo un numero di caratteri maggiore per i tweet, ci sono anche coloro i quali ormai sono affezionati ai 140. “Capiamo che molti di voi, avendo twittato per anni, hanno una specie di attaccamento emotivo ai 140 caratteri - si legge ancora nel post sul blog ufficiale di Twitter - ma abbiamo provato questa novità e ne abbiamo visto le capacità”. Nato nel 2006, Twitter conta attualmente 328 milioni di utenti attivi in tutto il mondo, ma l’ultima trimestrale ha registrato un calo di ricavi e pubblicità. Potrebbe spiegarsi così anche questa mossa, ossia come un tentativo di recuperare una fetta di mercato.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Facebook, ora sì: arrivano le news a pagamento

Articolo Successivo

Nokia 2: lo smartphone sotto i 90 euro arriva a novembre

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Twitter, abbiamo un problema: meglio cambiare la password

Twitter, abbiamo un problema: meglio cambiare la password

04/05/2018

Twitter cambia: nuova grafica e funzioni su iOS, Android e Web

Twitter cambia: nuova grafica e funzioni su iOS, Android e Web

17/06/2017

Twitter: tutte le novità sui messaggi privati

Twitter: tutte le novità sui messaggi privati

14/06/2017