Facebook, ora sì: arrivano le news a pagamento

Redazione Avatar

di Redazione

28/09/2017

Facebook darà la possibilità agli editori di fornire notizie a pagamento. La notizia non è proprio una novità, perché già nel mese di luglio vi era stato un annuncio in questo senso. Ora, però, si passa dalle intenzioni ai fatti, come anticipa Alex Hardiman, News Product di Facebook nel corso di un incontro nella sede milanese del social network. Gli editori potranno offrire servizi di notizie in abbonamento tramite Instant Articles, il formato proprietario per la condivisione dei post sulla piattaforma di Mark Zuckerberg. Gli Instant Articles sono più “leggeri” degli articoli solitamente realizzati da blog e magazine, vengono caricati molto più velocemente e sono ottimizzati per dispositivi mobili. “A breve - le parole di Hardiman riportate da ‘Il Sole 24 Ore’ - daremo il via una sperimentazione con dieci editori internazionali tra cui uno in Italia. Se i test andranno bene saremo pronti a offrire questa possibilità a tutti gli editori”.

Facebook news: 100% dei ricavi agli editori

Novità importante, anzi importantissima, è che il 100% dei ricavi provenienti da questo nuovo servizio, andrà nelle tasche degli editori. Hardiman, che in passato ha lavorato anche per il New York Times, ci tiene a sottolinearlo per ben due volte: il social network non tratterrà nessuna percentuale e i modelli di pagamento accettati saranno due. Il primo consentirà di leggere gratis fino ad un certo numero di articoli e poi farà scattare il cosiddetto paywall, ossia la soglia di sbarramento sbloccabile solo dietro pagamento; il secondo è la modalità definita “freemium”, ossia gli editori decideranno quali contenuti dare agli utenti gratuitamente e quali a pagamento. Secondo le stime di Facebook, gli Instant Articles renderebbero agli editori più di 1 milione di dollari al giorno.
Redazione

