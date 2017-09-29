Fifa 18: confronto tra versione Xbox One e Switch in un video
di Redazione
29/09/2017
Fifa 18 potrebbe rappresentare un punto di svolta per Nintendo Switch. La console nipponica, che ha come punto di forza la possibilità di giocare sia in salotto, sia in mobilità, punta a dimostrare di essere all’altezza di titoli top. Se con il titolo calcistico di EA Sports sarà un successo, tanti utenti potrebbero essere spinti ad acquistare Nintendo Swtich, ragion per cui la sfida è di quelle serie. Ovviamente, Fifa 18 per la nuova Nintendo, non sarà identico alle versioni per PS4 e Xbox One: sarà assente la modalità Il Viaggio, ma il grosso delle caratteristiche sono tutte confermate. Cambia il motore utilizzato, perché il Frostbite non è alla base della versione per Switch. Una soluzione che inevitabilmente avrà ripercussioni sull’impatto visivo del gioco, ma fino a che punto? La risposta prova a darcela un video pubblicato da Direct-Feed Games e riportato da Nintendo Everything che confronta appunta le versioni di Fifa 18 per Nintendo Switch e Xbox One. https://www.youtube.com/watch?v=UHXDHW0TG-U "Abbiamo scelto consapevolmente di servirci di un custom engine - dichiara un portavoce di EA Sports - . Il motivo è che lo preferivamo, anziché cercare di far girare Frostbite per finire con l'avere una versione ridotta e di qualità inferiore rispetto a quelle PS4 e Xbox One. Il nostro intento è quello di fare di questo gioco un FIFA che sia capace di reggersi sulle sue gambe".
