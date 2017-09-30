Caricamento...

Stadi Fifa 18: c'è anche l'Allianz Stadium della Juventus

30/09/2017

Stadi Fifa 18: novità Allianz Stadium di Torino. Ieri, venerdì 29 settembre, è finalmente uscito Fifa 18, nuovo titolo calcistico targato EA Sports e disponibile per PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo Switch e PC. Tra le tante novità presenti nel gioco che si condente la palma di miglior titolo calcistico con PES 2018 c’è anche la presenza dell’Allianz Stadium di Torino, lo stadio di proprietà della Juventus che ha cambiato nome proprio in estate. L’ex Juventus Stadium ha infatti ceduto i propri “name rights” al colosso dei servizi finanziari e ora l’Allianz Stadium è sbarcato anche su Fifa 18, come mostrato ufficialmente con una foto in alta risoluzione dal club bianconero tramite i propri canali social. L’immagine mostra la trasposizione perfetta della casa bianconera nel videogioco, con dettagli curati fin nei minimi particolari.
Si consolida così la collaborazione tra EA Sports e Juventus, una partnership che va avanti da diversi anni e rinsaldata da eventi realizzati dalla società torinese con la game house. Oltre all’Allianz Stadium, in Fifa 18 ci saranno tanti altri stadi riprodotti fedelmente: di seguito l’elenco completo.

Stadi Fifa 18: la lista completa

Premier League Anfield Emirates Stadium Goodison Park St. James' Park St. Mary's Stadium Stamford Bridge Stoke City FC Stadium The Hawthorns Vicarage Road Selhurst Park London Stadium Old Trafford Liberty Stadium King Power Stadium Etihad Stadium Vitality Stadium Turf Moor The Amex Stadium Kirklees Stadium Wembley Stadium   English Football League Stadium of Light KCOM Stadium Carrow Road Villa Park Loftus Road Fratton Park Riverside Stadium   Ligue 1 Conforama Parc des Princes Orange Vélodrome   Bundesliga Allianz Arena BORUSSIA-PARK Veltins Arena Olympiastadion Volksparkstadion   Calcio Serie A Allianz Stadium San Siro Stadio Olimpico   Resto del mondo Donbass Arena   Eredivisie Amsterdam Arena   MLS BC Place Stadium CenturyLink Field StubHub Center   La Liga Santander Wanda Metropolitano Santiago Bernabéu   Primera División El Monumental La Bombonera LIGA Bancomer MX Estadio Azteca Dawry Jameel King Abdullah Sports City King Fahd Stadium Meiji Yasuda J1 Suita City Football Stadium   Generici Al Jayeed Stadium Aloha Park Arena del Centenario Arena D'Oro Court Lane Crown Lane Eastpoint Arena El Grandioso El Libertador Estadio de las Artes Estadio El Medio Estadio Presidente G.Lopes Euro Park FIWC Stadium* Forest Park Stadium Ivy Lane Molton Road O Dromo Sanderson Park Stade Municipal Stadio Classico Stadion 23. Maj Stadion Europa Stadion Hanguk Stadion Neder Stadion Olympik Town Park Union Park Stadium Waldstadion   *Stadi presenti solo su PS4 e Xbox One
