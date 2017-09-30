Stadi Fifa 18: c'è anche l'Allianz Stadium della Juventus
di Redazione
30/09/2017
L'Allianz Stadium è su #FIFA18 ?. E' ora di scendere in campo! ? @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/xukQJaqrWc— JuventusFC (@juventusfc) 29 settembre 2017
Stadi Fifa 18: la lista completaPremier League Anfield Emirates Stadium Goodison Park St. James' Park St. Mary's Stadium Stamford Bridge Stoke City FC Stadium The Hawthorns Vicarage Road Selhurst Park London Stadium Old Trafford Liberty Stadium King Power Stadium Etihad Stadium Vitality Stadium Turf Moor The Amex Stadium Kirklees Stadium Wembley Stadium English Football League Stadium of Light KCOM Stadium Carrow Road Villa Park Loftus Road Fratton Park Riverside Stadium Ligue 1 Conforama Parc des Princes Orange Vélodrome Bundesliga Allianz Arena BORUSSIA-PARK Veltins Arena Olympiastadion Volksparkstadion Calcio Serie A Allianz Stadium San Siro Stadio Olimpico Resto del mondo Donbass Arena Eredivisie Amsterdam Arena MLS BC Place Stadium CenturyLink Field StubHub Center La Liga Santander Wanda Metropolitano Santiago Bernabéu Primera División El Monumental La Bombonera LIGA Bancomer MX Estadio Azteca Dawry Jameel King Abdullah Sports City King Fahd Stadium Meiji Yasuda J1 Suita City Football Stadium Generici Al Jayeed Stadium Aloha Park Arena del Centenario Arena D'Oro Court Lane Crown Lane Eastpoint Arena El Grandioso El Libertador Estadio de las Artes Estadio El Medio Estadio Presidente G.Lopes Euro Park FIWC Stadium* Forest Park Stadium Ivy Lane Molton Road O Dromo Sanderson Park Stade Municipal Stadio Classico Stadion 23. Maj Stadion Europa Stadion Hanguk Stadion Neder Stadion Olympik Town Park Union Park Stadium Waldstadion *Stadi presenti solo su PS4 e Xbox One
Articolo Precedente
Google come Facebook: editori potranno dare notizie a pagamento
Articolo Successivo
Fifa 18: confronto tra versione Xbox One e Switch in un video