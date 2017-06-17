Twitter cambia: nuova grafica e funzioni su iOS, Android e Web
di Redazione
17/06/2017
Twitter si rifà il trucco. Dopo aver lanciato pochi giorni fa alcune nuove funzioni per i messaggi privati, il sito di microblogging numero uno al mondo, si presenta con un’interfaccia grafica rinfrescata. Si tratta di uno dei cambiamenti più importanti dalla sua nascita e che ha lo scopo di rendere tutto più leggero e veloce. Dopo un periodo di test tramite il supporto di alcuni utenti selezionati, le novità sono state finalmente introdotte per tutti, anche in Italia, su piattaforme iOS, Android e Web. A primo impatto si riconoscono subito i cambiamenti apportati all’interfaccia grafica, con contrasti di colori più marcati, una foto del profilo ora arrotondata e un generale look più lineare. Stile più leggero anche per le icone, che vengono ritoccate, ma restano simili a quelle che sono state adottate fin qui. Insomma, Twitter non vuole perdere la sua identità, ma si è dato sostanzialmente un nuovo taglio di capelli, che lo rende ancora più accattivante. Cambiamenti più approfonditi, invece, sono stati apportati alle icone che si trovano alla base dei tweet, quelle tramite le quali avvengono le interazioni. L’icona deputata alle repliche non è più rappresentata da una freccia, bensì da una nuvoletta da fumetto. Questi tipi di cambiamenti sono stati pensati, come fa sapere l’azienda, per facilitare l’approccio con la piattaforma soprattutto da parte dei nuovi utenti. È anche per questo motivo che sono state adottati alcuni accorgimenti importanti relativi alle funzioni. Su iOS, ad esempio, arriva una funzionalità già presente su Android: profilo, liste e impostazioni sono concentrate in un unico punto, ossia una tabella che compare facendo scorrere il dito da sinistra a destra sullo schermo dello smartphone. Inoltre, sui dispositivi Apple, i link e gli articoli si apriranno automaticamente in Safari. Aggiunto sia su iOS sia su Android il conteggio dei retweet, delle risposte e dei mi piace in tempo reale.
Articolo Precedente
SMMdayIT la tappa annuale per fare il punto sui social
Articolo Successivo
Omega 3: il primo osservatorio italiano online