Omega 3: il primo osservatorio italiano online
di Redazione
14/06/2017
Si sente parlare tanto di omega 3 in TV e sui giornali (tradizionali e media online), ma in molti non hanno ben chiara ancora l’importanza di questi “acidi grassi essenziali”. È ormai una convenzione comune accettare il fatto che gli omega 3 facciano bene alla salute, ma in pochi vogliono davvero approfondire l’argomento. Per questo scopo è nato dunque il 3omega3, il primo osservatorio italiano focalizzato esclusivamente sugli omega 3. Si tratta di un sito ideato da un gruppo di amici che hanno particolarmente a cuore la salute e che, appunto, vuole fare chiarezza su di un argomento trattato troppo spesso con leggerezza. Per chi pensasse che si tratti dell’ennesimo sito o blog dedicato genericamente alla salute, si sbaglia di grosso. Siamo di fronte ad un osservatorio che collabora con specialisti, come farmacisti, naturopati e anche giornalisti, che con i loro contributi offrono una visione di insieme degli omega 3, ma al contempo propongono contenuti appositamente pensati sia per chi si approccia a questo mondo per la prima volta, sia per gli esperti. I contenuti spaziano dalle ricette ad alto tenore di omega 3, alle differenze tra fonti vegetali ed animali e quelle consigliate. Non mancano anche gli studi scientifici che provano i benefici per la salute e che sono spiegati in maniera semplice per tutti i tipi di target, nonché l’applicazione degli omega 3 nelle diete per gli amici animali. Gli sportivi, soprattutto chi pratica il ciclismo e i runner, scoprirà segreti e benefici per la propria massa muscolare. Ovviamente, la sezione da tenere sempre sott’occhio è quella relativa alle news: al suo interno si possono trovare, aggiornate con frequenza, le notizie sugli omega 3 provenienti da ogni angolo del globo e soprattutto i dati e i resoconti dei più recenti studi scientifici.
Integratori omega 3: quali comprare?Il progetto è in fase di crescita e non mancheranno novità per gli utenti, soprattutto per coloro i quali si stanno avvicinando al mondo degli integratori di omega 3. Così come in ogni altro ambito, infatti, non tutti i prodotti mantengono le promesse ed è bene conoscerli per capire realmente a quali bisogna affidarsi e a quali no.
