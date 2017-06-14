Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Twitter: tutte le novità sui messaggi privati

Redazione Avatar

di Redazione

14/06/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Twitter: tutte le novità sui messaggi privati
Twitter introduce importanti novità volte ad aumentare l’interazione degli utenti in pubblico, ma non solo. Tra le migliorie che il microblogging sta cercando di apportare alla propria piattaforma, ci sono quelle relative ai messaggi diretti, in gergo noti come DM. Novità che faranno molto comodo soprattutto alle aziende, che ora potranno aggiungere ai messaggi privati dei pulsanti, che consentiranno ai destinatari di effettuare una serie di operazioni. Si va dalla possibilità di seguire un account, al click su un link esterno, oltre al tweet a partire da un messaggio diretto o all’inoltro del messaggio ad un altro account. A ciascun messaggio privato possono essere associati fino ad un massimo di tre pulsanti. La novità è già disponibile per tutti gli account Twitter aziendali del microblogging, ma presto potrebbe essere estesa a tutti gli altri tipi di cinguettii privati.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Omega 3: il primo osservatorio italiano online

Articolo Successivo

Samsung Galaxy Note 7 FE sul mercato a luglio con Bixby?

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Twitter, abbiamo un problema: meglio cambiare la password

Twitter, abbiamo un problema: meglio cambiare la password

04/05/2018

Twitter raddoppia: da 140 a 280 caratteri

Twitter raddoppia: da 140 a 280 caratteri

27/09/2017

Twitter cambia: nuova grafica e funzioni su iOS, Android e Web

Twitter cambia: nuova grafica e funzioni su iOS, Android e Web

17/06/2017