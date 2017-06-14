Twitter: tutte le novità sui messaggi privati
di Redazione
14/06/2017
Twitter introduce importanti novità volte ad aumentare l’interazione degli utenti in pubblico, ma non solo. Tra le migliorie che il microblogging sta cercando di apportare alla propria piattaforma, ci sono quelle relative ai messaggi diretti, in gergo noti come DM. Novità che faranno molto comodo soprattutto alle aziende, che ora potranno aggiungere ai messaggi privati dei pulsanti, che consentiranno ai destinatari di effettuare una serie di operazioni. Si va dalla possibilità di seguire un account, al click su un link esterno, oltre al tweet a partire da un messaggio diretto o all’inoltro del messaggio ad un altro account. A ciascun messaggio privato possono essere associati fino ad un massimo di tre pulsanti. La novità è già disponibile per tutti gli account Twitter aziendali del microblogging, ma presto potrebbe essere estesa a tutti gli altri tipi di cinguettii privati.
