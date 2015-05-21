LG: la TV del futuro sarà sottile come carta da parati
di Redazione
21/05/2015
LG, costruttore Sud Coreano, da tempo impegnato nella ricerca sul terreno degli schermi curvi e flessibili ha recentemente presentato il prototipo di uno schermo TV in tecnologia OLED da 55'', con uno spessore di appena 0.97mm e un peso di 1.9Kg. L'apparecchio è talmente sottile e leggero che può essere attaccato a parete sostenuto semplicemente da magneti applicati sul posteriore. Il nuovo schermo è molto più sottile rispetto all'attuale modello di punta di LG che vanta comunque uno spessore di 4.3mm. Se comparato allo 0,97mm fatto registrare dal prototipo appena presentata è sostanzialmente un gigante. Allo stato attuale si tratta ancora di un prototipo ed LG non ha rilasciato alcuna dichiarazione su quando un gioiellino del genere potrebbe entrare in produzione, allo stesso modo è ovviamente troppo presto per parlare di costi. Nello stesso giorno in cui ha fatto la sua comparsa lo schermo OLED da 0.97mm, LG ha anche presentato uno schermo curvo di grandi dimensioni da utilizzare prevalentemente per la pubblicità in esterno. Questo gigante da 99'' potrebbe vedere la luce entro l'anno. Il produttore Coreano sta spingendo forte sul pedale dell'acceleratore per quanto riguarda le televisioni in tecnologia OLED. A differenza dei normali televisori LCD che necessitano di una retroilluminazione per poter funzionare, gli schermi OLED si basano sul tentativo di produrre luce propria attraverso l'utilizzo di materiale organico. L'assenza di apparecchi necessari ad illuminare il materiale consente di realizzare schermi incredibilmente sottili ed addirittura con la capacità di piegarsi o arrotolarsi. LG è uno dei produttori che maggiormente sta investendo in OLED tanto che Yeo Sang-deog, a capo della divisione che ha in carico lo sviluppo delle TV Oled ha dichiarato all'agenzia YonHap:
"Dovremmo essere in grado di fornire un volume soddisfacente di schermi ai nostri clienti a partire da Luglio o Agosto, questo significa che abbiamo intenzione di spingere ulteriormentte la produzione come la produzione a partire dal terzo trimestre dell'anno"
