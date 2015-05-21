Il TV Box di Sky Online: film in streaming senza abbonamento
21/05/2015
Il TV box di Sky Online era stato anticipato largamente già qualche giorno fa. Tecnicamente si tratta di un apparecchio da collegare da un lato alla televisione attraverso la porta HDMI dall'altro alla Adsl di casa attraverso un cavo ethernet o via wi-fi. Il risultato è che i programmi di Sky possono essere visti via internet sulla televisione senza bisogno di installare una parabola e un decoder. Per i più tecnici si può aggiungere che il TV Box è realizzato sulla base dello streaming player prodotto da Roku. Una piattaforma già ampiamente testata e utilizzata già da diverso tempo per trasmettere in streaming i programmi di molte tv commerciali specialmente americani. La novità del TV Box non è dunque tecnica, ma è soprattutto una novità dal punto di vista di come l'offerta commerciale viene declinata al pubblico.
Quanto costaGli utenti che volessero accedere al servizio infatti non dovranno sottoscrivere un abbonamento. L'acquisto del TV Box ha un costo di 39.99€, si dovrà poi acquistare in seguito uno dei piani disponibili, anche solo per un mese senza dover sottoscrivere un impegno a lungo termine. Per 49,99€ invece si acquisterà il TV Box e un mese di Cinema, Serie TV, Show e programmi per bambini. Il secondo mese l'intero pacchetto si rinnoverà al costo di un solo euro. Dal terzo mese in poi invece si potrà accedere ad uno dei pacchetti messi a disposizione da SKy Online. L'offerta cinema per un mese ad esempio ha un costo di 14.99€, si rinnova automaticamente di mese in mese ma può essere disattivata in ogni momento. L'offerta intrattenimento per un mese ha un costo di 9.99€ con le stesse modalità di rinnovo mensile disattivabile in ogni momento. Si possono poi acquistare separatamente dei ticket per gli eventi sportivi in diretta. Ad esempio 110 partite di Champions League per il torneo 2014/2015 hanno un costo di 29.99€ che comprende anche tre mesi di intrattenimento. La gara di formula 1 sul circuito di Montecarlo, comprensiva delle prove del Venerdì, le qualifiche del Sabato e la gara di Domenica ha un costo di 4,99.
Facebook e Spotify sulla TV di CasaIl TV Box non è solo film, spettacoli o sport, ma allarga leggermente il concetto di televisione attraverso la disponibilità di una serie di App come Facebook, Spotify, Vimeo, Red Bull TV ed altre ancora che in una qualche misura trasformano lo strumento da salotto più utilizzato dagli italiani: la TV in qualcosa di leggermente diverso. La TV dunque sarà utilizzata per fruire di servizi tutto sommato tradizionali come i film,intrattenimento e sport, attraverso internet, ma lo stesso mezzo porterà nel salotto casalingo App non ancora note ad una certa fetta di pubblico come Spotify o Vimeo, estendo di fatto l'offerta disponibile.
I limitiIl modello di business è abbastanza noto e testato, Netflix ha creato il suo impero in America erogando servizi in streaming, e Sky lancia il suo TV Box anche in vista di un possibile arrivo nel bel paese di servizi di streaming televisivo già ampiamente affermati nel mondo come appunto Netflix. Il problema Italiano rimane la disponibilità di banda. Per una qualità di ricezione accettabile, l'uso del TV Box richiede un minimo di 2.5Mbps di banda in download. In teoria non è una richiesta irragiungibile e gran parte delle ADSL domestica supera abbondantemente questi requisiti. Permangono i limiti di disponibilità di banda nei luoghi non ancora adeguatamente serviti, che in Italia al momento non sono pochi, anche se il governo ha allo studio il suo piano per portare la banda larga in gran parte del paese.
