Spotify, intrattenimento a 360 gradi: news, podcast e video

Redazione Avatar

di Redazione

21/05/2015

Spotify non sarà più solo musica: l’indiscrezione circolava ormai da tempo, ma ora c’è anche la conferma ufficiale. Presto gli utenti avranno la possibilità di fruire tramite la nota app anche di notizie, podcast e video. L’annuncio è della stessa società, che nel corso di un evento organizzato a New York, ha confermato di aver stretto importanti collaborazioni con colossi del calibro di Abc, Bbc, Espn, Nbc, Comedy Central, Mtv e Vice. Per l’accesso a questi contenuti, inizialmente fruibili solo dagli utenti residenti in Usa, Germania, Regno Unito e Svezia, basterà utilizzare la funzione Now. La nuova feature di Spotify, che presto dovrebbe essere oggetto di rollout in tutti i Paesei, è attualmente disponibile solo nella versione smartphone del servizio. Ecco come spiega la scelta dell’azienda il Ceo Daniel Ek:
"Vogliamo offrire un mondo di intrattenimento ancora più grande con un mix di musica, podcast e video a disposizione durante tutta la giornata. E questo è solo l'inizio".
Da quanto è stata lanciata, Spotify ha già trasmesso qualcosa come 25 miliardi di ore di streaming musicale, consentendo agli utenti di scoprire circa 2 miliardi di artisti al mese. Ora, dunque, i tempi sono maturi per allargare il raggio d’azione, consentendo agli utenti di fruire di altri contenuti, oltre alla musica, che rimarrà comunque uno dei capisaldi di Spotify. Tra le novità presentate a New York, comunque, c’è anche una chicca dedicata agli amanti del fitness e dello sport: tramite la funzione Running, infatti, Spotify proporrà in automatico i brani più adatti per fare jogging. Si tratta di una funzione fruibile anche per gli utenti italiani e che compone playlist combinando i brani scelti da DJ e artisti. Infine, è stata annunciata una partnership commerciale con Nike, il colosso americano specializzato nella produzione di abbigliamento sportivo.
Redazione

