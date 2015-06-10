Samsung progetta schermi OLED trasparenti e a specchio

La tecnologia OLED non smette di progredire così dopo la tv sottile come carta da parati proposta da LG ecco arrivare due modelli di TV OLED progettati da Samsung che rappresentano l'emblema stesso di quanto la tecnologia stia progredendo rapidamente. Il primo progetto riguarda uno schermo OLED a specchio. Samsung pensa che uno schermo del genere possa essere utilizzato con diverse finalità. Ad esempio in congiunzione con RealSense di Intel consentirebbe di creare una sala prova completamente virtuale. I clienti potrebbero indossare virtualmente un gioiello, un paio di scarpe o degli abiti prima di decidere se provarli sul serio oppure no. Il secondo progetto riguarda uno schermo OLED trasparente che potrebbe essere utilizzato a fini pubblicitari per interagire con forme di advertising multimediali e totalmente innovative. Secondo Samsung i propri televisori a specchio sarebbero maggiormente luminosi e avrebbero un contrasto maggiore rispetto ai televisori a specchio LCD.

"Gli schermi a specchio OLED di Samsung, con una percentuale di oltre il 75% di riflettanza, consentono almeno il 50% in più di riflettanza rispetto agli schermi a specchio LCD"

ha scritto Samsung nel comunicato che annuncia i due progetti. La nuova tecnologia OLED che non necessità di retroilluminazione per poter proiettare le immagini e di conseguenza mette in grado i progettisti di realizzare schermi realmente sottili se unita a display trasparenti o a specchio potrebbe essere utilizzata anche nelle nostre case per sostituire ad esempio i vetri delle finestre, in modo da proiettare direttamente su di essi contenuti informativi. Non è l'unica possibilità offerta da schermi del genere. La tecnologia RealSense di Intel dispone di una fotocamera frontale in grado di catturare i movimenti del viso più sottili, tracce dei movimenti delle dita e della mano e distinguere chiaramente fra sfondi e primi piani. Inoltre tramite RealSense è possibile misurare gli ambienti, scattare foto e molto altro ancora. Le tecnologie unite di RealSense e gli schermi OLED a specchio e trasparenti potrebbero dare facilmente vita a scenari tipo quelli che solo nel 2002 in Minority Report potevano essere considerati fantascienza