Twitter: da oggi è più facile seguire le conversazioni

di Redazione 10/06/2015

Twitter cambia la visualizzazione delle conversazioni e da oggi in poi non perderemo più “il filo”. I cosiddetti ‘botta e risposta’ saranno raggruppati da una linea e i tweet più rilevanti saranno messi in evidenza in modo tale che abbiano la precedenza quelli più interessanti. Continua così l’evoluzione del microblogging numero uno al mondo, che mette così ordine alla propria timeline dopo aver lanciato nei mesi scorsi una serie di servizi che hanno contribuito a trasformare il servizio in un social network a 360 gradi. Dopo i video e lo streaming in tempo reale, dunque, l’azienda con sede a San Francisco annuncia ufficialmente di aver semplificato la maniera in cui si possono seguire le conversazioni. Alla base vi sarà la valutazione dell’interesse dei tweet, che sarà calcolata tenendo in considerazione alcuni parametri, tra cui le risposte della stessa persona che ha postato per primo. Per visualizzare un maggior numero di risposte ad un determinato cinguettio, basterà cliccare su “Vedi altre risposte” (“View other replies” nella versione di Twitter in lingua inglese). Il tweet principale, inoltre, rimane collegato alle repliche tramite una linea azzurra. Con questa mossa, Twitter risponde alle critiche relative alla scarsa intuitività nella partecipazione e nella gestione delle conversazioni, rispetto ad altri social network concorrenti, Facebook su tutti. In attesa di capire come gli utenti accoglieranno la novità, sappiate che al momento è disponibile solo sulla versione desktop di Twitter.com, ma nelle prossime settimane dovrebbe esserci il rollout anche sulle versioni mobile.