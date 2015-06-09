Apple Music non preoccupa il CEO di Spotify

Apple ha presentato con grande enfasi durante la World Wide Developers Conference il suo nuovo servizio di streaming musicale: Apple Music, ed il CEO di Spotify principale rivale di Apple Music ha commentato "Oh ok.". Questo ha scritto Daniel Ek, CEO di Spotify su Twitter pochi minuti dopo la presentazione di Apple Music. Un "Oh ok." che suona un po' come dire che Spotify non è per niente impressionata dall'arrivo di Apple Music e che continuerà per la sua strada. Il Tweet è stato cancellato, ma non prima che alcuni utenti catturassero uno screenshot. Qualche tempo doppo, Daniel Ek ha ritweetato un post di un utente che criticava duramente la nuova "news app" di Apple accusandola in qualche modo di essere un clone di FlipBoard, accusa che per la verità da più parti è stata mossa alla casa della Mela. Apple Music arriverà il prossimo 30 Giugno in più di 100 paesi al costo di 9.99$ per utente singolo oppure 14.99$ mensile per nuclei familiari. Il servizio potrà essere provato gratuitamente per tre mesi prima di scegliere se effettuare un abbonamento. In Apple Music farà la sua comparsa un servizio chiamato Connect che avrà l'intento di mettere in contatto diretto gli utenti con gli artisti. Nessun modello di business sostenuto dalla pubblicità dunque come accade nel caso di Spotify ma un classico servizio di streaming musicale a pagamento. Volendo dare fiducia all'Oh Ok twittato da Daniel Ek nulla che possa impensierire Spotify