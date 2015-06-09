Zappi presenta gli occhiali per chi usa il computer
di Redazione
09/06/2015
Il mondo cambia alla velocità della luce, e milioni di utenti ogni giorno spendono ore e ore di fronte ai monitor di un computer o guardando il display di un dispositivo mobile. Qual è l'effetto che ha sulla nostra vista l'utilizzo prolungato di tanti strumenti elettronici? Secondo il team di Zappi i raggi UV che fuoriescono dai display delle periferiche digitali a lungo termine potrebbero portare effetti negativi sui nostri occhi, tanto che un uso eccessivo potrebbe portare ad una graduale degenerazione della vista con effetti imprevedibili. Zappi ha dunque deciso di progettare un paio di occhiali pensati esplicitamente per proteggere la vista durante le lunghe ore passate davanti ad uno schermo. Gli occhiali filtrano i raggi UV con l'intento di proteggere gli occhi e preservare la vista. Non si tratta di un dispositivo medico e non è pensato per coloro che portano abitualmente gli occhiali, ma per tutte le persone che passano normalmente molto tempo di fronte a schermi digitali. Zappi ha attualmente iniziato una campagna su IndieGogo per portare in produzione questo tipo di occhiali. Il costo per portarsi a casa le lenti prodotte da Zappi parte da 20£. Al termine della campagna Zappi vi contatterà per consentirvi di scegliere il tipo di lenti di cui avete bisogno e le preferenze sulla colorazione. Prima di acquistarli consultate comunque il vostro medico di fiducia [youtube https://youtu.be/BCQJxah8tkA]
