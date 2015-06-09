ASUS RT-AC3200 il router veloce che fa volare Internet a casa

ASUS annuncia la disponibilità del router tri-band ultraveloce RT-AC3200 progettato esplicitamente per ottenere le massime prestazioni in ambienti caratterizzati dalla presenza contemporanea di più apparecchi WI-FI. Sei le antenne a disposizione, due reti 802.11ac a 5 GHz simultanee con tre flussi (3x3) oltre a banda contemporanea separata 802.11n a 2,4 GHz. Infine se tutto ciò non fosse abbastanza l'RT-AC3200 adotta la tecnologia a Tri-Band Smart Connect che massimizza le prestazioni per ogni dispositivo connesso. Un router pensato per tutti quegli ambienti che presentano molteplici dispositivi wireless spesso ciascuno dotato di un miscuglio di standard vecchi e nuovi. Una situazione che non è difficile trovare nelle case moderne dove ogni apparecchio può essere interconnesso ormai a tutti gli altri attraverso la rete wireless. Sono sufficienti qualche telefonino, una o più televisioni, una consolle, una smartbox per la TV, un Nas, uno o più PC connessi alla rete per far si che le prestazioni del network WI-FI decadano notevolmente. E con questo quadro in mente che ASUS ha progettato l'RT-AC3200. L'ASUS RT-AC3200 consente di raggiungere la velocità di 1300Mbpx (1,3Gbps) in ciascuna banda di frequenza a 5Ghz, ottenendo una velocità combinata di 2600 Mbps. In altre parole, per coloro che non amano i numeri, con performance di questo genere si possono tranquillamente backuppare i dati sul nas, guardare un film in streaming e giocare contemporaneamente online senza sensibili decadimenti della prestazione. Attraverso la tecnologia Broadcom® TurboQAM™ è possibile inoltre aumentare le prestazioni dello standard 802.11n a 2,4 GHz portandole da 450 Mbps a 600 Mbps quando si usano dispositivi compatibili, come la scheda di rete wireless ASUS PCE-AC68. Con questo tipo di configurazione l'RT-AC3200 è i grado di arrivare fino a 3200Mbps, più del triplo rispetto all'ampiezza di banda di una rete Gigabit Ethernet cablata. Fra le ulteriori caratteristiche si segnalano: la tecnologia di beamforming universale AiRadar e l'ottimizzazione RF in grado di ampliare il raggio d'azione del router, la tecnologia Tri-Band Smart Connect per selezionare in modo intelligente la banda ottimale per ciascun dispositivo in funzione della sua velocità, del livello di segnale e del grado di sfruttamento di ogni banda disponibile, il Traffic Analyzer che fornisce una serie di statistiche su quanto accade nella rete ogni giorno, settimana o mese anche a livello del singolo utente. Non mancano le opzioni per la gestione della sicurezza. RT-AC3200 adotta la tecnologia AiProtection che offre quattro funzionalità integrate: Router Security Scan con 14 configurazioni in grado di verificare i rischi associati al router e migliorare la protezione, Malicious Site Blocking limita l'accesso ai siti Web pericolosi usando il database online di Trend Micro™, Vulnerability Protection garantisce la sicurezza dagli attacchi ai dispositivi quali telecamere IP, smart-TV e dispositivi IoT non sempre sotto il costante controllo degli utenti, ed infine Infected Device Detection and Blocking impedisce ai dispositivi infetti di inviare informazioni personali e/o evita che terze parti ostili possano assumerne il controllo. Un dispositivo che ASUS ha progettato con attenzione estrema a tutti quei particolari che possono coinvolgere il traffico domestico, dall'uso contemporaneo di più dispositivi, all'ottimizzazione della banda ed infine ad una gestione accurata della sicurezza. Il costo previsto è di 359,90 IVA inclusa.

SPECIFICHE TECNICHE1 Wi-Fi Tri-band simultaneo a 2.4GHz e 2 x 5GHz 802.11ac: 5GHz – fino a 2,600Mbps (2 x 1300Mbps) 802.11n: 5GHz - fino a 450Mbps; 2.4GHz – fino a 600Mbps (Broadcom® TurboQAM™) Porte 1 x WAN 10/100/1000Mbps 4 x LAN Ethernet 10/100/1000Mbps (1 configurabile dall’utente come seconda porta WAN) 1 x USB 3.0 1 x USB 2.0 Antenne 6 x antenne esterne staccabili Gestione Console di gestione ASUSWRT basata su web Peso 1020 grammi