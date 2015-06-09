Home Apple Apple annuncia lo Split-Screen in iPad con iOS 9

di Redazione 09/06/2015

Apple da tempo sta cercando di orientare maggiormente iPad verso il business e la produttività. Un sistema in grado di essere utilizzato con ulteriore profitto all'interno degli uffici e da manager in viaggio per il mondo. Fra le novità presentate alla World Wide Developers Conference spicca in questa direzione, l'introduzione di una funzionalità "Split Screen" per il tablet di Apple. In sostanza iPad consentirà di visualizzare contemporaneamente due applicazioni affiancate sullo schermo. Le due App funzioneranno contemporaneamente consentendo dunque all'utilizzatore di trarre vantaggio da una doppia esposizione dei dati. Non è in assoluto una novità, Microsoft aveva cavalcato una simile funzionalità per sponsorizzare il suo Surface e il Galaxy Tab aveva già offerto caratteristiche multi-finestra. È certamente una novità per il mondo Apple che in questo modo avvicina maggiormente l'iPad al mondo business. Craig Federighi ha mostrato la nuova funzionalità di Split Screen nel corso della WWDC. Mentre utilizzava Safari ha effettuato il gesto dello Swipe verso destra. Il browser si è posizionato ancorandosi sul lato destro dello schermo, mentre lo spazio lasciato libero è stato riempito dall'App Message. Le due App hanno continuato a funzionare l'una di fianco all'altro in modo indipendente. Federighi in un altro esempio ha mostrato come cliccando su una mappa posta all'interno di una nota, si è aperta l'App Maps su lato sinistro dello schermo. As the demo continued, Federighi was able to tap a Map link within a note, and it opens within the Apple Maps application on the left side of the screen. Adottando la modalità auto layout questa nuova funzionalità sarà attiva di default