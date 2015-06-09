Apple CarPlay ancora più potente e "aperto" alle app

CarPlay e Apple Pay

Nel corso delannuncia tra le altre cose anche il potenziamento di, il sistema che consente l’interazione tra iPhone e infotainment su una vettura. Nelle intenzioni della casa di Cupertino, Apple CarPlay dovrà consentire all’utenza un controllo più ampio, purché le case automobilistiche sviluppino apposite app, tramite le quali integrare un sistema di infotainment a 360 gradi. Qualcuno si aspettava importanti novità in merito ad, un’ipotetica vettura ad energia elettrica della quale si vocifera da tempo, ma al momento bisogna accontentarsi di CarPlay. L’importante spazio dedicato al servizio attualmente disponibile solo sulle Ferrari, conferma che su CarPlay Apple stia puntando tantissimo, tanto è vero che presto dovrebbe essere integrato anche su altre vettura: si parla di alcuni modelli Chevrolet, Opel e Audi. Fin qui, si è potuto gestire dal pannello dell’autovettura le funzioni dell’iPhone, ma presto il sistema Apple consentirà di accedere in maniera ancora più intuitiva ad alcune delle funzioni della macchina. Si comincerà dall’utilizzo della radio, passando per il climatizzatore e altre funzioni di base. Ora, però, sarà fondamentale l’apporto delle case automobilistiche, che si dovranno dotare di appositi software per ampliare la gamma dei servizi.Una delle novità più importanti è il collegamento wireless di CarPlay allo smartphone: non servirà più il cavetto Usb, ma l’infotainment della vettura sarà garantito da una connessione basata molto probabilmente sul Bluetooth. Un altro servizio che si potrebbe rivelare molto utile per gli automobilisti è, sistema di pagamenti via smartphone che secondo alcuni rumors sarebbe arrivato in Europa solo a settembre: ebbene, la casa della ‘Mela’ ha annunciato che il servizio debutterà in Inghilterra già a Luglio. Per chi alla macchina preferisse i mezzi pubblici, sappia che tra i primi servizi pagabili con il sistema Apple Pay ci saranno proprio bus e metropolitana.