Apple annuncia iOS 9, una beta pubblica in Luglio
di Redazione
09/06/2015
Come nella migliore delle tradizioni Apple ha atteso la World Wide Conference per presentare la prossima versione del suo sistema operativo dedicato al mondo mobile. Una beta pubblica di iOS 9 arriverà in Luglio, una release stabile probabilmente in autunno. Negli scorsi mesi erano circolate voci su come Apple per iOS 9 stesse orientando lo sviluppo riprogettando parte del sistema dalle fondamenta e cercando di fissare bug che affliggono il sistema operativo della casa di Cupertino da lungo tempo, ed in parte questo è vero ma allo stesso modo Apple non ha rinunciato ad introdurre alcune interessanti novità.
Proactive AssistantIn iOS 9 farà la sua comparsa un'evoluzione di Siri più vicina a Google Now ed in grado di fornire agli utenti suggerimenti proattivi alle esigenze degli utenti. Il Proactive Assistant comprenderà il linguaggio naturale e dunque sarà possibile pronunciare parole come "Cerca tutte le foto delle vacanze estive" per ottenere l'esito desiderato. Soprattutto questa nuova versione dell'assitente vocale sarà in grado di anticipare le necessità degli utenti. Dunque se nel vostro calendario è registrato un appuntamento, il Proactive Assistant avvertirà quando è necessario uscire di casa per arrivare puntuali al meeting. Tuttavia Apple avrà una particolare attenzione per la privacy e tutte le funzionalità verranno erogate unicamente attraverso i dati presenti sul device dell'utente. In nessun caso i dati verranno ricombinati o condivisi fra gli utenti del servizio a fini statistici o per ottenere dei vantaggi in termini di informazione.
Ricerche Migliorate e Deep LinkApple ha fatto grossi progressi per adattare SpotLight alle esigenze dei suoi utenti. Nella prossima versione di iOS 9 farà la sua comparsa una versione in grado di ricercare non solo attraverso i documenti ma anche attraverso le App. Questo significa che per esempio cercando la frase "Ristoranti in Milano" compariranno anche i risultati provenienti da eventuali App installate nel vostro telefono e contenenti l'informazione desiderata. La funzionalità risponde al nome di Deep Link e nasce in diretta concorrenza con un servizio simile già presentato da Google per il suo futuro Android M
Apple MusicApple Music, il nuovo servizio di streaming musicale di Apple vedrà la luce il 30 Giugno al costo di un abbonamento mensile singolo da 9.99$ oppure di 14.99$ per famiglia. iOS 9 sarà il sistema operativo che maggiormente tuttavia sfrutterà tutte le caratteristiche del servizio. Si assisterà anche al ritorno di "Ping" il social network musicale che Apple aveva già provato a lanciare qualche anno fa. Questa volta prenderà il nome di Beats Connect e riunirà i contenuti da molti social network già esistenti.
News AppAll'interno di iOS 9 ci sarà un nuovo News Reader in grado di raccogliere i feed da numerosi servizi informativi. In molti hanno già dichiarato che questa nuova App assomiglia fortemente a Flipboard. In sostanza si tratta di un modo per leggere le news attraverso un formato grafico di forte impatto visivo. Il reader per le News di Apple che prevederà anche alcuni formati pubblicitari innovativi, inizialmente sarà disponibile negli Stati Uniti, Inghilterra e Australia. Gli altri paesi dovranno attendere
Miglioramenti in Apple MapsIn Apple Maps faranno il loro ritorno i trasporti pubblici. Gli utenti del servizio di mappe di Apple potranno di nuovo cercare il mezzo di trasporto più idoneo per raggiungere la meta. Treni, Autobus e Metro torneranno dunque a popolare le mappe di Apple. Un gradito ritorno che tuttavia sarà attivo almeno inizialmente in alcune selezionate città degli Stati Uniti, Cina ed in Londra
Carte fedeltà per Apple PayApple Pay che dovrebbe arrivare presto in Europa conterrà alcune novità riguardanti le carte fedeltà. Sarà possibile salvare le carte fedeltà all'interno di PassBook che a sua volta cambierà nome in Wallet. In pratica accumulando punti sulle carte fedeltà si potranno accumulare anche sconti o premi. La possibilità di potere utilizzare le carte fedeltà all'interno di Apple Pay potrebbe condurre a creare un circolo virtuoso
Batteria e dimensioniiOS 9 conterrà una funzionalità in grado di sospendere tutte le attività in background se non utilizzate per un certo periodo di tempo e questo dovrebbe condurre ad una maggiore durata della batteria. Da un punto di vista dei requisiti iOS 9 occuperà 1.8GB riducendo di molto lo spazio necessario all'installazione. In arrivo anche una tonnellata di SDK e una nuova versione di Swift il linguaggio di programmazione che consente di sviluppare rapidamente per iOS. Una beta pubblica sarà disponibile già nel mese di Luglio, la release stabile probabilmente in autunno.
