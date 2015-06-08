Caricamento...

Apple introduce la ricerca nelle App in iOS 9

Redazione Avatar

di Redazione

08/06/2015

Apple non vuole perdere colpi sul terreno della ricerca, ha dunque presentato oggi durante la World Wide Conference 2015 le nuove API per iOS 9 che consentiranno agli sviluppatori la possibilità di introdurre le ricerche all'interno delle App attraverso il Deep Link. In altre parole effettuando una ricerca sul vostro Smartphone sarete in grado di cercare non solo sul web ma all'interno di qualunque contenuto prodotto da un'App presente sul telefono. Ad esempio ricercando la parola "patate" nell'apposita casellina di ricerca vi verranno presentate anche tutte le ricette collezionate da una possibile App di ricette di cucina presente nel vostro device. Non è del tutto una novità, Google aveva già presentato una funzionalità simile per il suo prossimo Android M, sicuramente si tratta di una interessante novità per gli utenti iOS. Non è ancora però del tutto chiaro il come Apple intenda ordinare i risultati delle ricerche ovvero a parità di argomento trattato quali saranno i risultati provenienti da due App simili. Su questo punto si potrebbe premiare la freschezza dei contenuti o l'App usata più spesso. Apple deve ancora fare chiarezza su questo punto. Le differenze fra il Deep Link proposto da Google e le modalità con cui la stessa tipologia di ricerca verrà introdotta in iOS riguardano ovviamente l'integrazione con il Web. Nel Deep Link proposto da Google è possibile che una ricerca prodotta attraverso il Web conduca ad aprire un App all'interno dello Smartphone, in iOS invece tutto rimarrà circoscritto all'interno di iOS. Gli sviluppatori non sono del tutto nuovi a questa funzionalità. Apple già offriva un servizio simile attraverso alcune estensioni, l'introduzione di API nativi all'interno di iOS 9 è tuttavia mirato ad offrire agli sviluppatori un ambiente in grado di competere con i servizi di Google ed ai produttori di contenuti per le App un modo per potenzialmente ampliare notevolmente le statistiche di utilizzo dei propri servizi.
