Apple Maps: tornano le indicazioni per metro, treni e autobus
08/06/2015
Con il prossimo iOS 9, torneranno in Apple Maps le indicazioni per raggiungere una località utilizzando metro, treni, autobus e mezzi di trasporto pubblici. Ad annunciare il ritorno di questa funzionalità in Apple Maps è stato Craig Federighi durante la World Wide Developers Conference 2015. Un felice ritorno per gli utenti delle mappe di iOS che avevano dovuto privarsi di questa preziosa indicazione quando la casa della Mela aveva deciso di abbandonare le mappe di Google in iOS 6. Molti utenti a dire il vero hanno sempre individuato in Apple Maps uno dei punti deboli di iOS e dunque Apple ha deciso di correre ai ripari. Nel presentare il servizio Federighi si è particolarmente soffermato sulla precisione dei dettagli che le nuove mappe offriranno. Per esempio, le nuove mappe saranno in grado non solo di mostrare non solo il percorso di una linea metro ma anche qual è l'entrata più vicina per raggiungerla. Ci saranno anche indicazioni passo passo sul tempo di percorrenza necessario a raggiungere una stazione a piedi, e la possibilità di considerare tutte le opzioni possibili per raggiungere un luogo partendo da un determinato punto. Il roll out della nuova funzionalità sarà inizialmente circoscritto ad alcune ben selezionate località degli Stati Uniti e della Cina, per l'Europa si inizierà da Londra. Apple negli scorsi mesi ha acquistato Coherent società specializzata nei servizi di navigazione GPS ed in grado di individuare la posizione di un punto su una mappa con un margine di errore di qualche centimetro. Quella di Coherent è stata solo l'ultima acquisizione in ordine di tempo effettuata da Apple nel tentativo di migliorare il proprio servizio di Mappe, già in precedenza aveva comprato aziende del calibro di Hopstop e Locationary, dimostrando di volere recuperare il vuoto che si era venuto a creare con l'abbandono di Google Maps da iOS 6 in poi.
