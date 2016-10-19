Home hi-tech Xiaomi Mi TV 3S, la nuova linea di Smart TV a meno di 1000€

di Redazione 19/10/2016

Il noto brand cinese Xiaomi sta espandendo sempre di più la sua gamma di prodotti. Non sono smartphone e tablet; prodotti come accessori smart per la casa, sveglie intelligenti, speaker bluetooth, router e tanti altri prodotti tecnologici sono disponibili all'acquisto sul suo store online. https://www.youtube.com/watch?v=K5OGs8a3vlM Xiaomi Mi TV 3S: arriva la versione da 60' Mentre assistiamo alla crescente popolarità del brand cinese e ci auguriamo di vedere tutti i suoi prodotti nei negozi italiani, ecco che la società di Pechino stupisce tutti con un nuovo annuncio. Si tratta di Xiaomi Mi TV 3S, una smart tv con risoluzione Ultra HD. Il prodotto è stato in realtà originariamente annunciato verso la fine di settembre nei formati 55 e 65 pollici con prezzi decisamente competitivi. A meno di un mese di distanza, Xiaomi torna alla carica presentando il nuovo formato da 60 pollici, permettendo così più scelte nell'acquisto. Xiaomi Mi TV 3S: specifiche tecniche e prezzi A livello di specifiche tecniche il televisore rimane invariato: basato su Android TV offre uno schermo curvo ultrasottile con risoluzione 4K (3840×2160 pixel) All'interno troviamo un processore quad core Amlogic T966 da 1,8 GHz, una GPU Mali-T830, 2 GB di RAM, 8 GB di memoria interna per lo storage, modulo WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.0, decoder hardware H.265 (Ultra HD a 60 fps), supporto alla modalità HDR e allo standard OpenGL 3.1 e quattro altoparlanti integrati. La caratteristica di maggior risalto è però chiamata Patch Wall, ovvero il primo sistema di intelligenza artificiale applicato alle televisioni. Compito dell'IA sarà quello di fornire suggerimenti e consigli personalizzati sui contenuti da guardare e sulle app da scaricare. Parliamo invece dei prezzi: Xiaomi Mi TV 3S sarà in vendita in versione 55 pollici al prezzo equivalente di circa 470 euro; la versione 65 pollici costerà l'equivalente di 670 euro. Per quanto riguarda invece l'ultima versione annunciata, quella da 60 pollici, il prezzo corrisponde a circa 608€ al cambio. Una linea di prodotti chiaramente pensata per il mercato cinese, ma che ci auguriamo di poter apprezzare al più presto anche in Italia.