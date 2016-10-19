Galaxy S8 unico top Samsung nel 2017: addio Note
di Redazione
19/10/2016
Samsung lancerà nel 2017 solo il Galaxy S8, mentre la linea Note sarà abbandonata dopo il disastro della versione 7. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Corea, dopo i problemi con la batteria che hanno causato esplosioni di dispositivi in diverse parti del globo, Samsung avrebbe cambiato totalmente strategia in vista del prossimo anno. Nel 2017, a meno di sorprese, dunque, sarà immesso sul mercato un solo dispositivo top di gamma, il Samsung Galaxy S8, che dovrebbe essere disponibile in un’unica versione. Fino a quest’anno, la strategia dell’azienda coreana ha previsto il lancio di ben due top di gamma, ossia il nuovo smartphone della serie S nel primo trimestre e il nuovo Note nella seconda metà dell’anno. Per evitare inconvenienti come quello verificatosi con il Note 7, che tra le altre cose ha generato un danno non indifferente a livello di immagine e di introiti, Samsung dall’anno prossimo lancerà un solo top di gamma. In questo modo, si avrà più tempo a disposizione per sviluppare e testare al meglio i dispositivi, che magari fin qui hanno avuto l’OK troppo in fretta.
Samsung Galaxy S8: scheda tecnica, gli ultimi rumorsÈ così, dunque, che i siti specializzati si stanno concentrando su quella che dovrebbe essere la configurazione di Samsung Galaxy S8, l’unico top di gamma coreano che vedrà la luce nel 2017. L’azienda sta concentrando tutti i propri sforzi per presentare a febbraio prossimo un dispositivo in grado di strabiliare e far recuperare quel terreno sia di immagine, sia di introiti, non garantito dal Note 7. Nei giorni scorsi SamMobile ha rivelato che è già stato avviato lo sviluppo del firmware del Galaxy S8, che inizialmente sarà commercializzato in 8 Paesi, Italia inclusa. Tra le principali novità ci sarà il nuovo assistente virtuale, il Viv, e un nuovo processore che dovrebbe montare l’architettura a 10 nanometri che dovrebbe aumentare l’efficienza del 30%, le prestazioni del 27%, riducendo al contempo i consumi del 40%. Il display dovrebbe essere di tipo Bio Blue con risoluzione 4K e 806ppi. Sul retro, una doppia fotocamera con sensori da 16 Megapixel e 8 Megapixel. Sarà presente anche lo scanner per l’iride e come per iPhone 7, si dirà addio al jack audio.
