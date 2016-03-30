Tv 4k e Ultra HD: quale scegliere?
di Redazione
30/03/2016
Stiamo vivendo un momento molto particolare da un punto di vista video-ludico, che ci consente di poter ammirare i nostri film preferiti a casa come se si stesse al cinema. Il motivo è che le televisioni moderne sono sempre più spesso dotate di tecnologie capaci di trasferire la qualità degli schermi cinematografici nei salotti di casa nostra, permettendoci un livello di visione che, fino a qualche anno fa, era pura utopia. Questo, comunque, non significa che la decisione dell'acquisto di un 4k o di un Ultra-HD debba essere immediata o scontata: trattandosi di apparecchi appena usciti sul mercato, il loro prezzo può essere alle volte parecchio dispendioso. Inoltre, non essendo ancora presente uno standard su questo mercato, il rischio di sbagliare e di ritrovarsi con una Tv presto fuori moda è molto alto.
Che cos'è il 4k UHDParliamo di una tipologia di televisore destinato a cambiare non solo le tendenze in fatto di Tv, ma anche di videocamere: questa tecnologia, infatti, permette di godere di una resa quattro volte superiore al già ottimo Ultra-HD standard. Le differenze sono soprattutto a livello di pixel e, dunque, di definizione dell'immagine: le Tv 4k UHD mostrano sul video dettagli e colori che altrimenti andrebbero persi, regalando all'immagine una profondità unica e la sensazione di essere immersi dentro di essa, il tutto senza la necessità del 3D che, per il momento, non rappresenta la scelta migliore in fatto di home video.
I modelli di Tv 4k UHDIl mercato è ricco di modelli di Tv in 4k, realizzati tra l'altro dai colossi del settore: dalla Samsung alla Sony, infatti, tutti i maggiori produttori di tecnologie hanno invaso il mercato con la loro versione delle televisioni in 4k. La domanda principale è: quale conviene acquistare? Il tutto dipende ovviamente dal budget a disposizione, e dalle dimensioni dello schermo. Per poter risparmiare sull'alto prezzo d'acquisto potrete reperire il vostro televisore in offerta su siti come Monclick.it, specializzati nella vendita delle migliori Tv di marca.
Le differenza fra 4k e Ultra-HDLa tecnologia 4k non è altro che una variante dell'Ultra-HD. La differenza principale, infatti, sta nel fatto che i televisori in 4k hanno una risoluzione in Ultra-HD progettata esclusivamente per il mercato dell'home video: al contrario, i televisori Ultra-HD sfruttano invece una definizione pensata più per i cinema, che inevitabilmente perde qualcosa nella resa casalinga. Al netto di una risoluzione numericamente inferiore, dunque, il 4k è in grado di rendere una maggiore profondità dell'immagine rispetto all'Ultra-HD, ma non è comunque esente da difetti: maggiore è la distanza dallo schermo, più questi dettagli tendono a perdersi più facilmente.
Conviene acquistare un 4k o un Ultra-HD?Il 4k è senza dubbio la tecnologia del futuro ma, forse, per il presente conviene optare ancora per un Ultra-HD. I prezzi dei 4k sono infatti spesso molto alti, e l'incognita del mercato potrebbe spingere ad un ribasso nei prossimi anni: se non avete fretta, dunque, il consiglio è di attendere qualche mese.
Articolo Precedente
Al Mia Fair Risuleo fa vivere l'arte con la realtà aumentata
Articolo Successivo
Facebook Messenger si apre ai pagamenti online
Articoli Correlati
Tv box Android: come funziona?
24/04/2019