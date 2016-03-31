Al Mia Fair Risuleo fa vivere l'arte con la realtà aumentata

“Contaminazioni del corpo” è il titolo del progetto fotografico dell’artista Alessandro Risuleo che sarà in mostra in anteprima a Mia Fair 2016 di Milano a partire dal prossimo 28 aprile fino al 2 maggio. Una esposizione unica nel suo genere in cui la tecnologia si sposa con l’arte rendendola viva. È questa la realtà aumentata, concepita dal famoso fotografo Risuleo che punta all’interazione con lo spettatore in un percorso visivo che non sia solo un semplice osservare, ma che sia un modo più ampio di godere delle sensazioni che la vista di un’opera artistica può dare.

Ecco allora che la tecnologia diviene il mezzo con cui il fotografo e visual artist Alessandro Risuleo, trasforma l’arte visiva da statica a dinamica, conferendo al nuovo capitolo del percorso di ricerca sull’espressività del corpo umano, una caratteristica innovativa che assume la forma della realtà aumentata e che grazie all’applicazione ARTscan da utilizzare con il proprio smartphone, disponibile su iOS e Android, permette allo spettatore di comunicare ed interagire con l’opera e vedere l’arte con una nuova prospettiva.

Chi visita la mostra non è più solo un semplice osservatore, ma diviene protagonista: basterà inquadrare con l’obiettivo del proprio smartphone le immagini proposte dall’artista, che esse appagheranno il senso della vista prendendo vita. L’intento dell’Autore non è né la tecnologia né l’effetto scenico, ma l’interazione che si crea tra spettatore e opera. Così le “contaminazioni” prendono il sopravvento su chi in quel momento sta osservando e “inconsapevolmente” interagisce con un oggetto che per definizione dovrebbe essere “inanimato”, la fotografia. Lo spettatore diventa parte dell’opera stessa.

Per scoprire questo nuovo modo di concepire l’arte, basterà recarsi alla mostra di Alessandro Risuleo, uno degli artisti italiani più apprezzati nell’ambito della fotografia di nudo e Fine Art, che sarà visitabile dal 28 aprile al Mia Fair 2016, al Bag Gallery, Stand N. P7 Corridoio B. In Contaminazioni del Corpo, questo nuovo progetto fotografico di Risuleo, lo sguardo elegante e originale del’Autore nel raccontare la figura umana si concentra solo su parti del corpo, contaminate dalle pennellate frastagliate e ruvide della vernice utilizzata per evidenziare alcune linee o sovrapposizioni di arti.

https://vimeo.com/160339974