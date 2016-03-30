Home Facebook Facebook Messenger si apre ai pagamenti online

Facebook Messenger si apre ai pagamenti online

di Redazione 30/03/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Facebook Messenger, l’applicazione associata al social network di Mark Zuckerberg, consentirà presto di effettuare pagamenti online tramite dispositivi mobili. È il guanto di sfida che l’azienda di Palo alto lancia sostanzialmente ai competitor del settore, Apple e Google. La notizia è stata rilanciata da ‘The Informer’ e si basa sulla scoperta di alcuni indizi all’interno del codice dell’app di Zuckerberg, attualmente utilizzata da circa 800 milioni di utenti in tutto il mondo. In buona sostanza, se gli indizi portano ad una prova, presto coloro i quali hanno installato sul proprio smartphone o tablet l’applicazione di Facebook, potranno effettuare acquisti su Internet, senza dover digitare il codice della carta di credito. Il sistema di pagamento di Mark Zuckerberg dovrebbe funzionare in buona sostanza come quelli della concorrenza, ossia Apple Pay e Android Pay di Google. Stando a quanto emerge dal codice di Facebook Messenger per iPhone e iPad, sarebbe stata approntata una funzione in grado di consentire i pagamenti associati ad una carta di credito o ad un conto bancario. E non è tutto, perché si farebbe riferimento anche a “conversazioni segrete”, ossia all’uso della crittografia per i messaggi, così come avviene già per altri servizi di messaggistica come WhatsApp. Facebook Messenger Pay: come funzionerà? Messenger già permette agli utenti di scambiarsi somme di denaro, ma il sistema sarebbe presto ampliato consentendo, appunto, anche i pagamenti a terzi. Come sarà possibile? Dalle parti di Palo Alto potrebbero lanciare un proprio sistema certificato per i pagamenti, oppure effettuare accordi con la ‘concorrenza’, ossia con Apple Pay, Android Pay e anche Samsung Pay, i cui circuiti sembrano essere in via d’espansione. Android Pay è sbarcato da poco in Europa e presto sarà attivo anche nel Regno Unito, mentre Samsung Pay è stato appena lanciato in Cina, uno dei mercati sempre più redditizi.