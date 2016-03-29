Internet Day, il 30 aprile l'Italia celebra i primi 30 anni di Internet

Matteo Renzi ha annunciato che il prossimo 30 aprile il nostro Paese celebrerà l’internet Day. La notizia arriva direttamente dal Primo Ministro attraverso la rete per l’appunto. Il premier ha parlato agli italiani utilizzando la sua pagina Facebook e pubblicando una nota in cui esordisce scrivendo: – “Il giorno in cui l’Italia scoprì Internet è il 30 aprile 1986”. In Italia - spiega Renzi - pochi pionieri, all’insaputa di tutti, realizzava un progetto che da lì a qualche anno avrebbe significato l’inizio di una nuova possibilità per il nostro Paese”.

Il tempo ha dato ragione a quei pionieri e ad oggi ciò che la rete consente è realmente tantissimo, infinite informazioni, infiniti modi di comunicare con altre persone distanti anche migliaia di chilometri e se improvvisamente non avessimo più internet, oggi come oggi, non saremmo più capaci di vivere, di relazionarci con gli altri o forse neanche con noi stessi, talmente siamo abituati a vivere in connessione con il mondo intero con qualche click.

Il prossimo 30 aprile saranno precisamente 30 anni esatti e per questa occasione Renzi ha comunicato la sua intenzione di dare vita ad un altro Internet Day dopo il primo di trent’anni fa in cui gli uomini del CNR, tra cui Stefano Trumpy, Luciano Lenzini e Blasco Bonito, a Pisa diedero il via a questo progetto in cui era fortissimo il desiderio di riuscire a realizzare il collegamento alla rete di computer che avevano immaginato. – “Tutti sono invitati a partecipare” scrive il primo Ministro italiano.

Per l’occasione la celebrazione inizierà il giorno prima, venerdì 29 aprile, per poter così coinvolgere tutte le scuole d’Italia. Il 29 si svolgeranno attività che serviranno a far approfondire agli studenti il senso della rete, per renderli consapevoli di ciò che per davvero internet ha rappresentato con il suo avvento e delle immense opportunità che ha creato ma anche per spiegarne i pericoli e le competenze necessarie per difendersi dai pericoli. Oltre alle scuole saranno coinvolti, in questi due giorni di memoria, tutti i cittadini, con manifestazioni dedicate all’occasione, oltre che le imprese e le pubbliche amministrazioni.

Nella stessa nota il premier Matteo Renzi svela anche un progetto importante che prenderà il via il 7 aprile, giorno in cui il Governo presenterà "i progetti innovativi della Banda Larga". La volontà del Governo, sottolinea Renzi, è di “portare a tutti i cittadini entro il 2020 la connessione Internet ad alta velocità”.