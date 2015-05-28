TivùLink: i contenuti di Tivùsat diventano on demand
di Redazione
28/05/2015
Disponibile ufficialmente da oggi, 28 maggio 2015, Tivùlink: stiamo parlando della piattaforma on demand di Tivùsat che racchiude i contenuti che vanno in onda sulle reti Rai, Mediaset e La7. Gli utenti in possesso di un televisore o decoder certificato tivu'sat Hd e/o tivu'on connesso ad Internet potranno dunque accedere ai nuovi servizi tramite il canale 100 del digitale terrestre. Tecnicamente, Tivùlink non è altro che un contenitore di collegamenti (link appunto) ai servizi dei principali broadcaster italiani: tra i contenuti accessibili, ad esempio, troviamo le trasmissioni di Rai Replay, Rai TGR, Mediaset Rewind in HD, Infinity, La7 On Demand, Rai Sport, Sport Mediaset, TGCom24 e Meteo.it. Il nuovo servizio vede la luce a poche ore dal lancio di un altro servizio analogo, ossia Sky Online TV Box. Esattamente come la novità della TV satellitare di Murdoch, anche la nuova piattaforma on demand di Tivùsat necessita di una connessione ad Internet. Il televisore o il decoder compatibile, dunque, dovranno essere sempre collegati alla rete tramite cavo o Wifi. Chi è già utente Tivùsat non dovrà fare altro che raggiungere il canale 100 del digitale terrestre e iniziare a fruire dei nuovi servizi. Ci si troverà davanti ad un’applicazione che ha una schermata iniziale intuitiva e con tutti i servizi on demand dei broadcaster coinvolti: attraverso i tasti funzione del proprio telecomando ci si potrà muovere tra i contenuti, tra i quali quelli di Rai Replay e Mediaset Rewind HD, e ancora La7 on demand e tanti altri. Premendo il tasto OK del telecomando si avvia la riproduzione, mentre con il pulsante giallo si accede alle informazioni sul programma in questione. Alessandro Picardi, presidente di Tivù, la società che gestisce i servizi offerti da Tivùsat e Tivùlink, ha spiegato che il nuovo servizio nasce perchè "i servizi interattivi dei broadcaster non sono immediatamente visibili, perché posizionati in fondo alla lista canali oppure perché, per essere lanciati, è necessario passare da varie azioni del telecomando". L’obiettivo del nuovo servizio, in definitiva, è quello di creare "un'unica vetrina per le applicazioni interattive che migliorerà la qualità dell'esperienza utente".
Articolo Precedente
Google presenta Android M e Android Pay
Articolo Successivo
Codici Sconto, ecco le App per risparmiare comprando online
Articoli Correlati
Tv box Android: come funziona?
24/04/2019