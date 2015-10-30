Home TV LG: ecco 4 nuovi Oled, si punta tutto sull'ultrapiatto

LG: ecco 4 nuovi Oled, si punta tutto sull'ultrapiatto

di Redazione 30/10/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

LG presenta quattro nuovi televisori OLED con i quali punta a sbaragliare la concorrenza sul mercato nei prossimi mesi. I punti di forza sui quali si basano i nuovi prodotti sono i pixel autoilluminanti, contrasto inifinito, schermo leggermente curvo per dare sempre l’angolo di visione ideale, spessore di pochi millimetri e audio hi-res. Insomma, la casa coreana ha pensato proprio a tutto, oltre alla immancabile cura per il design che la contraddistingue da sempre e punta ormai alla TV ultrapiatta. Basti pensare che solo qualche anno fa, pensare a cinque millimetri per la parte più sottile del pannello era pura fantascienza. Il guanto di sfida a Samsung è stato lanciato, quale sarà la risposta? Il segnale (forte) che LG vuole dare al mercato è quello di un’impareggiabile qualità delle immagini? È davvero così? A ben vedere i nuovi OLED forniscono effettivamente un notevole passo avanti da questo punto di vista, tanto da offrire un effetto “simil 3D” quando sullo schermo passano immagini in formato 4K nativo. Almeno agli occhi di un utente medio, questi nuovi televisori hanno un resa visiva praticamente perfetta, superiore ai TV Led Uhd attualmente in commercio. La luminosità, come spiegano da LG, è sicuramente uno dei punti di forza di questi nuovi modelli, poiché “non è controllata su un'area definita dello schermo con nel caso dei Led ma su ogni singolo pixel”. Perfarla breve: i piexl si spengonnoe si accendono in maniera autonoma, promettendo immagini “dal nero perfetto”. I quattro nuovi modelli OLED di LG vanno dai 2.299 euro di quello più economico ai 5.999 euro di quello più costoso. Nello specifico, stiamo parlando dell’EG910V, 55 pollici Full HD che parte appunto da 2.299 euro; poi c’è il “fratello maggiore”, l’EG920V sempre da 55 pollici ma con risoluzione 4K; salendo troviamo i modelli EF950V e EG960V entrambi da 65 pollici con tecnologia 4K Hdr, sia in versione flat screen che curvo, al prezzo di 5.999 euro. Tutte e quattro le nuove TV, fanno sapere da LG, hanno tanto di certificazione TivùOn per i servizi internet come Infinity, Premium Play e Netflix, oltre che del T2/Hevc per il full HD su digitale terrestre e tivùsat per i canali in chiaro sul satellite.