Lucca Comics & Games 2015 taglio del nastro nel segno di Bonelli, Batman e Peanuts

Parte oggi Lucca Comics & Games 2015, la manifestazione che ormai da anni è il punto di riferimento centrale per i tantissimi appassionati di fumetti e videogame in Italia. L'evento ha preso il via dal museo di Palazzo Mansi, nelle cui sale è ospitata l'opera di Sergio Bonelli “Mister No: la grande avventura di un eroe ribelle”. A dare il via alla manifestazione è stata il prefetto Giovanna Cagliostro alla presenza del sindaco Alessandro Tambelli, del presidente della Provincia Luca Menesini, del presidente di Lucca Comics and Games Franscesco Caredio, insieme al vicepresidente Emanuele Vietina e il coordinatore area Comis Giovanni Russo, al loro fianco Davide Bonelli, figlio di Sergio che ha ringraziato la città per l'omaggio reso al padre.

"Il Festival si allarga nella città – ha sottolineato il presidente Caredio - per mostrare al pubblico sempre nuovi siti e gioielli di Lucca, quest'anno l'ampliamento è avvenuto ad ovest con la Cavallerizza messaci a disposizione dal Comune dopo un importante restauro".

"L'ambientazione dei musei nazionali per una mostra di fumetto non è casuale – ha evidenziato il sindaco Tambellini – il fumetto è entrato a far parte della nostra cultura quale vera espressione artistica, ed è ancora più apprezzato quando si sposa con luoghi d'arte della nostra città”. Il presidente della Provincia Menesini ha ringraziato l'organizzazione per il grande lavoro mettendo in evidenza come il festival ormai sia cresciuto: “E' ormai un'eccellenza di tutto il territorio, capace di ampliarsi ad altri comuni come ha dimostrato quest'anno con le mostre aperte a Capannori e Castelnuovo Garfagnana".

Lucca Comics & Games 2015 è anche il simbolo di un connubio imprescindibile con la città di Lucca. La forte risonanza nazionale della manifestazione è servita anche per dare ampio risalto all'ex Cavallerizza recentemente restaurata attraverso i progetti Piuss e che in questi giorni ospita l'area destinata a League of Legends. In piazza San Michele invece è presnete lo stand Warner Bross che espone la buova Batmobile, già oggetto della curiosità dei numerosi fan. In piazza Bernardini ci sono il gruppo Sky e Hallo Kitty, ma anche l'incredibile mostra dedicata ai Peanuts dove Lucy, Linus, Snoopy e soci resistono in tutto il loro splendore al passare del tempo. Nel frattempo domani 30 Ottobre prende il via il programma dell'Area Movie. Evento attesissimo alle ore 15.00 presso il Cinema Astra dove il maestro Mamoru Oshii accompagnato da Mitsuhisa Ishikawa presenterà in anteprima nazionale Garm Wars – L’ultimo druido, ultimo lungometraggio in live action in uscita per Notorious Pictures il 5 novembre Per tutti gli appassionati dell’universo Star Wars, a partire dalle ore 19 presso i giardini di Villa Bottini, prenderà il via la Star WarsTM Night, un evento epico per celebrare insieme l’arrivo dell’attesissimo Star Wars: Il Risveglio della Forza, che uscirà nelle sale italiane il 16 dicembre. Sarà un evento unico e ricco di effetti speciali, durante il quale verrà svelata una grandissima ed inaspettata sorpresa.