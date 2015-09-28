Caricamento...

GoPro Hero+ telecamera a basso costo con WI-FI

Redazione Avatar

di Redazione

28/09/2015

Se il vostro sogno nel cassetto fino a ieri è stato una GoPro superaccessoriata ma il portafoglio non era abbastanza pesante da garantirsi anche una connessione WI-FI oggi le cose potrebbero radicalmente cambiare. Non perché il vostro portafoglio sia diventato improvvisamente più gonfio ma perché GoPro ha deciso di mettere sul mercato una telecamera a basso costo dotata anche di connessione WI-FI e BlueTooth. In particolare si tratta di Hero+, una action-cam entry-level ma comunque con caratteristiche di ottimo livello se paragonate a quelle dei competitor della stessa fascia di prezzo. La nuova GoPro Hero+ avrà un prezzo di di 229,99€ . Nonostante il prezzo accessibile la hero+ avrà comunque caratteristiche di tutto rispetto. Impermeabile fino a 40Metri sarà in grado di catturare video a 1080p60 e 720p60 e scattare foto singole a 8MP, in Time Lapse o in sequenza (5 immagini al secondo). La disponibilità è prevista per il 4 Ottobre su scala mondiale. Contemporaneamente GoPro taglierà i costi della sua compatta Hero4 Session fino a 329.99€ , non ancora certamente economica ma sicuramente un prezzo interessante considerato la possibilità di registrare video 4K, il display touchscreen e le altre caratteristiche di alto livello della session. In Italia la Gopro Hero+ è disponibile attraverso il rivenditore autorizzato gocamera.it. Il riferimento è http://www.gocamera.it/gopro-hero-entry-level/gopro-hero-plus
