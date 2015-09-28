Nexus 6P ecco le caratteristiche tecniche, batteria extralarge

A poche ore dal maxi evento in cui Google presenterà i suoi nuovi prodotti ed in particolare il nuovo Marshmallow, il Nexus 5X e l'attesissimo Nexus 6P
, è proprio su quest'ultimo che si concentrano nuove indiscrezioni ed anticipazioni.
Android Police, sito tipicamente bene informato sui "segreti" di Google pubblica un reportage completo sulle nuove caratteristiche del Nexus 6P. Le specifiche tecniche prevedono:
Schermo da 5.7'' WQHD, processore Qualcomm Snapdragon 810 v2.1, connettore USB Type-C usato anche per la ricarica e una batteria di larghissime dimensioni, ben 3450mAh.
Le nuove anticipazioni sul Nexus 6P prodotto da Huawei arrivano da una gallery pubblica postata su Imgur
che mostra una serie di slide probabilmente realizzate per supportare gli impiegati nella vendita.
Fra le varie specifiche tecniche spicca la batteria da 3450mAh
, un numero decisamente grande che dovrebbe lasciare presupporre che Google abbia puntato molto sull'autonomia del telefono. Anche se non è sempre una regola fissa che una batteria di grandi dimensioni corrisponda ad una maggiore durata. In realtà l'autonomia del telefono corrisponde al perfetto equilibrio fra consumo energetico prodotto dal display e dalle altre parti e dimensione della batteria, per cui il Nexus 6P dovrà essere valutato alla prova dei fatti.
Confermato il peso di 178 grammi, lievemente minore di quello del Nexus 6 prodotto da Motorola che aveva fatto fermare la bilancia a 184 grammi. Come già detto, le slide confermano anche la porta USB Type-C utilizzata sia per la ricarica veloce sia per lo scambio dati, due speaker frontali e il processore Snapdragon 810 2.1.
Dalle slide emerge il corpo in metallo e dunque a meno di sorprese, difficilmente ci sarà la ricarica wireless. Nessuna novità particolare sulla sezione fotografica e sul rilevatore di impronte digitali. Una sola delle slide riporta che la fotocamera sarà in grado di raccogliere maggiore luce, ma non è ben chiaro a cosa di riferisca.
In una delel slide viene menzionato il vetro in Grolla Glass 4 che dovrebbe proteggere il display.
Sicuramente il Nexus 6P sarà equipaggiato con Android Marshmallow, mentre si prevendono le versioni da 32, 64 e 128GB. I colori dovrebbero essere Alluminino, Grafite, Ghiaccio e Oro. Non è però certo se queste colorazioni saranno disponibili a livello globale o solo in alcuni paesi. Per ora per il color oro si punta forte solo sul Giappone.
Nessuna indiscrezione per ora trapela sul prezzo, difficile confermare anche la tipologia di display anche se per ora l'ipotesi più accreditata è quella di IPS-LCD.
La conferma di tutte le indiscrezioni su Huawei Nexus 6P, così come le presentazione di LG Nexus 5X e Android Marshmallow è previsto durante l'evento del 29 Settembre in San Francisco