iPhone 6s, 13 milioni di unità vendute nel primo weekend
di Redazione
28/09/2015
iPhone 6s a pochi giorni dal debutto ufficiale è già il nuovo campione nelle vendite per quanto riguarda Apple. Ben 13 milioni di unità sono state vendute a tre giorni di distanza dal lancio. Con questi numeri iPhone 6s batte ogni altro record di vendita calcolato nello stesso periodo di vendita nella storia di Apple. Lo stesso Tim Cook ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate nel post che Apple ha pubblicato per celebrare i successi di vendita del suo nuovo iPhone 6S. All'interno del post si legge:
"Le vendite per l'iPhone 6s e iPhone 6s plus sono state fenomenali, superando ogni altro precedente primo weekend di vendita nella storia di Apple - il feedback degli utenti è incredibile ed il 3D Touch e le Live Photos hanno già conquistato il cuore dei nostri clienti, non vediamo l'ora di portare iPhone 6S e iPhone 6s Plus ai nostri utenti in molti altri paesi dal 9 Ottobre"Grande soddisfazione in casa Apple per i successi di iPhone 6s dunque che con i suoi 13 milioni di pezzi venduti in un solo weekend sorpassa iPhone 6 che si era fermato a quota 10 milioni. Per raggiungere questo traguardo, come di consueto, Apple ha usato un sapiente mix di buon marketing e qualità del prodotto, ma ad incidere sulle vendite di iPhone 6s è senza dubbio stato anche il fatto che per la prima volta iPhone 6s ha fatto il suo debutto in Cina nello stesso momento in cui lo ha fatto in Europa. Il lancio in Cina era previsto anche per iPhone 6 e 6 Plus lo scorso anno, ma le rigide regole del mercato cinese avevano costretto Apple infine a ritardare il debutto asiatico. In ogni caso, indipendentemente dai tempi con cui iPhone 6s è stato lanciato nel mondo, si tratta comunque di un successo di larghe proporzioni destinato ad aumentare dal 9 Ottobre quando la nuova versione dello Smartphone sarà disponibile in ulteriori altri 40 paesi per poi arrivare a 130 paesi nel mondo entro la fine dell'anno
