Google Pixel C: ecco il nuovo tablet con Android 6.0 Marshmallow
di Redazione
29/09/2015
Si chiama Google Pixel C il nuovo tablet che sarà disponibile ufficialmente a novembre e realizzato in lega di alluminio. Sarebbe dunque questa una delle più succose novità che dal quartiere generale di Google hanno pensato per l’evento che si terrà tra poche ore? Dopo aver fatto spazio nel proprio Store eliminando ad esempio il Nexus 6, l’azienda di Mountain View sta per presentare al mondo intero i nuovi smartphone Nexus 5X e 6P, ma non sarebbe finita qui. Sarebbe quasi pronto anche un tablet convertibile da 10.2 pollici che però non sarà Nexus-branded, visto che il nome in codice al momento è quello di Google Pixel C, ma che avrà come sistema operativo Android 6.0 Marshmallow .
Google Pixel C | Scheda tecnicaIl nuovo tablet Google avrà dunque uno schermo da 10.2 pollici retroilluminato e con una densità di 308 ppi. Il processore, a meno di sorprese dell’ultim’ora, sarà il potente SoC NVIDIA Tegra X1 con CPU quad-core e GPU Maxwell, cui si aggiungerà una dotazione di 3 GB di Ram e una porta USB di tipo C. Il tablet sarà trasformabile anche in un piccolo portatile grazie a due tipologie di tastiera, una in alluminio e una in pelle, richiudibili comodamente sullo schermo. Quanto al design, non si discosterà molto da quello del Pixel Chromebook, con una lightbar sul retro che darà indicazioni luminose sullo stato della batteria. Un occhio al design, ma anche uno alla robustezza: Google realizzerà il suo nuovo tablet in una lega metallica “premium” e lo rilascerà molto probabilmente nel mese di novembre. Ulteriori dettagli, invece, saranno resi noti molto probabilmente nell’evento di oggi, anche se non è da escludere una presentazione vera e propria del Google Pixel C.
