Impossible I-1: la Polaroid rinasce in una fotocamera istantanea

di Redazione

16/05/2016

Si chiama Impossible I-1 ed è una fotocamera istantanea che può far rivivere il mito delle Polaroid, le storiche macchine fotografiche che restituivano istantaneamente lo scatto catturato. Il progetto prende proprio il nome di Impossibile perché i due ideatori pensavano fosse davvero impossibile portarlo a termine. In un momento in cui la tecnologia continua ad evolversi offrendo sempre più soluzioni per lo sviluppo fotografico, con I-1 si fa sostanzialmente un passo indietro. Un passo indietro che potrebbe fare la felicità dei tanti nostalgici degli scatti di un tempo. La nuova fotocamera è stata presentata nel weekend a Milano: si tratta di una instant camera analogica che stampa direttamente su pellicola l’immagine scattata. Il prodotto ha un design minimal, come del resto la Polaroid di cui spera di emularne le gesta. Per ammissione dei produttori, l’I-1 è la “prima fotocamera di quest'ultimo decennio ad utilizzare il formato Polaroid originale”, ma pare abbia anche buone caratteristiche. Se ne saprà di più dopo i primi test, ma intanto chi l’ha realizzata sottolinea come l’obiettivo fosse quello di realizzare un perfetto mix tra storia e innovazione.

Impossible I-1: come nasce l'idea

Impossible I-1, continuano gli ideatori, “offre agli appassionati di fotografia istantanea nuove funzioni di controllo manuale grazie all'app Bluetooth, che permette anche di provare tecniche creative, come il light painting, per realizzare scatti molto particolari direzionando un fascio di luce solo nei punti di interesse, e la doppia esposizione”. Tra le caratteristiche, non mancano un flash anulare in grado di produrre “luce morbida e diffusa” e un autofocus che conferma come nonostante l’aspetto, la fotocamera sia pensata in tutto e per tutto per l’era digitale. L’I-1, inoltre, utilizza una pellicola istantanea di nuova generazione, che non richiede una batteria nuova con ogni pack: la batteria è dunque integrata nel dispositivo e la pellicola risulta così meno costosa oltre che più ecologica. I-1 sarà in vendita a partire da questo mese al prezzo di 299 euro.
Redazione

