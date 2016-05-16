Home Gadget e Curiosità Garmin Forerunner 735XT, uno smartwatch top di gamma per il running

di Redazione 16/05/2016

Garmin arricchisce la propria gamma di smartwatch incentrati sul mondo dello sport e l'activity tracking Forerunner, che col tempo ha saputo acquisire una solida base di fan, sia tra gli atleti che non rinunciano mai all'attività fisica quotidiana che gli appassionati di fitness occasionale. Garmin Forerunner 735XT è il risultato di questa evoluzione che sembra essere ben distante da un punto di arrivo: con un sensore GPS integrato e la nuova tecnologia Garmin Elevate, con cui potremo misurare con precisione impeccabile il nostro battito cardiaco in tutte le discipline praticate, si prospetta un'altro successo per la celebre gamma di smart tracker. Forerunner 735XT è particolarmente versatile e adatto, alla prova dei fatti, ad accompagnarci in diverse specialità sportive: dal calcio al ciclismo, dalla corsa al nuoto, lo smartwatch sembra essere un ulteriore miglioramento della tecnologia proposta da Vivosmart HR, il wearable con sensore ottico per il rilevamento delle pulsazioni cardiache che nel 2015 fece segnare un altro punto a favore ai dispositivi Garmin per lo sport. Garmin Forerunner 735XT: app e personalizzazioni lo rendono unico Il nuovo dispositivo di Garmin sorprende inoltre per le sue capacità di personalizzazione, che vengono dimostrate assicurando la compatibilità con Connect IQ, piattaforma aperta alla personalizzazione dello smartwatch con app di terzi, e Suffer Score di Strava, un sistema di rilevamento dello sforzo impiegato in una particolare attività fisica di resistenza capace di portare il nostro corpo agli estremi. Non si tratta quindi di semplici dati e statistiche da consultare una tantum durante l'allenamento, bensì di training metrics vere e proprie che possono aiutarci a costruire un piano di allenamento realmente incentrato sulle nostre effettive capacità. Forerunner 735XT include ovviamente anche le tipiche funzioni smart di notifica e lettura messaggi e di condivisione social immediata dei propri risultati con tutta la community Garmin; operazioni rese possibili da un device di robusta costruzione capace di resistere ad una pressione subacquea di 5 ATM, che non stona sul polso dell'atleta ed è in grado di tracciare diverse metriche supplementari, tra cui il tempo di recupero e la comparazione con il timer di gara. Il device è disponibile presso lo store ufficiale, e verrà proposto in diverse varianti a seconda del bundle con cui desideriamo acquistarlo: con una fascia HRM-Run o Swim, oppure in pack singolo: in ogni caso, avremo a disposizione uno dei più avanzati activity tracker di questa prima metà del 2016.