Home Gadget e Curiosità Samsung Charm, la nuova smartband arriva in Italia!

Samsung Charm, la nuova smartband arriva in Italia!

di Redazione 15/05/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Arriva finalmente anche in Italia Samsung Charm, una piccola smartband da tempo nei progetti della casa coreana, attenta più che mai al settore dei wearables e dei visori per realtà virtuale, promettendo di diventare uno dei brand più attivi, in tal senso, nel prossimo futuro. Charm è costituito da un leggerissimo e pratico bracciale smart dotato di un LED di notifica, in grado di segnalarci la registrazione di determinati parametri fisici durante l'attività sportiva quotidiana, il tutto con un impatto estetico interessante, che ha fatto guadagnare al device lo status di "gioiello". Samsung Charm è un wearable costituito fisicamente da due componenti principali, un cinturino in silicone e un quadrante a forma di gemma, che dalle prime immagini mostrate alla stampa sembra essere in alluminio. Le dimensioni complessive della smartband sono piuttosto irrisorie, perciò non dovremo aspettarci un display in grado di gestire notifiche o funzioni extra come i principali smartwatch o activity tracker presenti sul mercato, bensì un semplice LED ad indicazione delle chiamate in entrata e dei messaggi ricevuti. Samsung Charm, tra social network e activity tracking Il dispositivo è inoltre dotato di funzioni interessanti attraverso i quali personalizzare l'esperienza utente come più si desidera: attraverso l'applicazione Charm di Samsung possiamo scegliere per quali app accettare la segnalazione di notifiche, così come gli update dei nostri social preferiti. Non va tralasciata anche un'importante componente di activity tracking, che comprende il conteggio dei passi effettuati e delle calorie bruciate mentre percorriamo, camminando o correndo, le distanze impostate come allenamento quotidiano. I fan Samsung sanno inoltre che potranno contare sull'app S Health per ottenere un consuntivo dei dati registrati durante l'attività fisica, per consultarli poi da smartphone con l'obiettivo di migliorare sempre più i propri tempi. Le note sulla compatibilità di Samsung Charm con i nostri smartphone sono alquanto positive: è sufficiente un device con installato Android Jelly Bean (versione 4.4 o seguenti) per iniziare a usare la smartband in tutte le sue funzioni, a poche ore dal debutto ufficiale in Italia, in tre colori molto in voga tra i wearables: Quarzo Rosa, Nero e la prestigiosa tinta Oro.